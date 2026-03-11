Autoridades federales de Estados Unidos alertaron a cuerpos policiales de California sobre la posibilidad de ataques con drones iraníes contra la costa oeste, en medio de la creciente escalada militar entre Washington y Teherán.

La advertencia fue emitida por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) a través de una alerta enviada a departamentos de policía estatales y locales, informó ABC News tras revisar el documento.

Posible ataque desde el mar

Según la alerta, agencias de inteligencia obtuvieron información que sugiere que Irán habría considerado realizar un ataque sorpresa utilizando vehículos aéreos no tripulados lanzados desde un buque frente a la costa de Estados Unidos, específicamente contra objetivos no identificados en California.

“Obtuvimos información de que, a principios de febrero de 2026, Irán aspiraba a llevar a cabo un ataque sorpresa utilizando drones desde una embarcación no identificada frente a la costa estadounidense, en caso de que Estados Unidos realizara ataques contra Irán”, señala el documento.

Sin embargo, el FBI indicó que no cuenta con datos adicionales sobre el momento exacto, el método, los objetivos o los responsables de ese posible ataque.

Advertencia en medio de la escalada militar

La alerta se produce en un momento de fuerte tensión internacional tras los ataques militares de Estados Unidos e Israel contra Irán, que desencadenaron un conflicto abierto en Medio Oriente.

De acuerdo con reportes recientes, Irán ya ha respondido con ataques con drones y misiles en la región, mientras Washington mantiene operaciones militares en el área.

Ante este escenario, agencias de seguridad estadounidenses han advertido que Teherán y sus aliados podrían intentar acciones de represalia fuera de la región, incluyendo posibles ataques selectivos en territorio estadounidense.

Trump minimiza el riesgo de ataques

Pese a la advertencia del FBI, el presidente Donald Trump declaró este miércoles que no está preocupado por la posibilidad de ataques iraníes dentro de Estados Unidos.

“No, no estoy preocupado”, respondió el mandatario cuando fue cuestionado por periodistas sobre la posibilidad de represalias iraníes en territorio estadounidense.

Sin objetivos específicos confirmados

Hasta ahora, autoridades federales y locales no han confirmado objetivos concretos ni indicios de que el ataque esté en preparación inmediata.

Portavoces del FBI, del Departamento de Policía de Los Ángeles, del gobierno de California y de la alcaldía de Los Ángeles no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios sobre la alerta.

Sin embargo, la advertencia refleja el creciente temor de que el conflicto entre Estados Unidos e Irán pueda extenderse más allá de Medio Oriente y generar riesgos de seguridad incluso dentro del territorio estadounidense.