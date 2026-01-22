Estados Unidos hizo oficial este jueves su salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una decisión que deriva de una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump en 2025 y que ha generado preocupación por sus posibles efectos en la salud global y en la cooperación internacional ante futuras pandemias.

La medida fue confirmada por el Departamento de Salud estadounidense, que precisó que el proceso comenzó formalmente el 20 de enero de 2025, el mismo día en que Trump regresó al poder y firmó la orden ejecutiva para retirar a Estados Unidos del organismo especializado en salud de la ONU.

Críticas a la gestión de la OMS y al papel de China

Trump ya había iniciado un proceso similar durante su primer mandato, entre 2017 y 2021, al acusar a la Organización Mundial de la Salud de una mala gestión de la pandemia de Covid-19. En la nueva orden ejecutiva, el mandatario reiteró esas críticas y amplió los señalamientos.

El documento acusa a la OMS de no haber gestionado adecuadamente otras crisis sanitarias mundiales, de incapacidad para implementar reformas internas y de carecer de independencia frente a la influencia política indebida de otros Estados, en una referencia directa al peso de China dentro del organismo.

El argumento económico: cuotas desproporcionadas

Uno de los principales argumentos del gobierno de Trump para abandonar la OMS ha sido el esquema de cuotas, al considerar que Estados Unidos aporta mucho más que otros países con poblaciones mayores.

Un funcionario del Departamento de Salud y Servicios Humanos señaló que Estados Unidos ha llegado a cubrir hasta el 25% del presupuesto total de la OMS, pese a que el organismo nunca ha tenido un director general estadounidense. También afirmó que la propia agencia buscó evitar que otros países incrementaran sus aportaciones debido a la carga financiera que asumía Washington.

“Les pagábamos, confiábamos en ellos y nos fallaron, y no asumieron ninguna responsabilidad por su fracaso”, sostuvo el funcionario al referirse al desempeño del organismo internacional.

Estados Unidos no pagará las cuotas pendientes

Otro punto clave de la decisión es el rechazo del gobierno estadounidense a pagar las cuotas pendientes correspondientes al periodo 2024–2025, que se estima ascienden a entre 260 y 280 millones de dólares.

Funcionarios estadounidenses recordaron que cuando la OMS fue fundada en 1948, Estados Unidos se integró mediante una resolución conjunta del Congreso que, a diferencia de otros países, le otorgó el derecho explícito de retirarse del organismo.

Según esa resolución, no existe ninguna disposición que obligue a Estados Unidos a liquidar pagos pendientes como condición para hacer efectiva su salida de la OMS.

Cooperación sanitaria sin la OMS

Ante las dudas sobre el impacto de la decisión en la cooperación internacional en salud, un funcionario estadounidense afirmó que el país continuará trabajando directamente con gobiernos y ministerios de salud, como lo ha hecho durante décadas.

Aseguró que estas relaciones bilaterales se mantendrán bajo un esquema que respete la soberanía de Estados Unidos y de los demás países, incluso fuera del marco de la OMS.