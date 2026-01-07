Estados Unidos anunció que controlará de forma “indefinida” la venta del petróleo proveniente de Venezuela y que los fondos resultantes serán depositados en cuentas bajo supervisión de Washington, informó este miércoles el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright. La decisión forma parte de la nueva estrategia del gobierno de Donald Trump respecto al manejo de los recursos energéticos venezolanos tras la captura de Nicolás Maduro.

Según Wright, la intención es poner en el mercado el crudo que actualmente está almacenado en Venezuela y, “de forma indefinida”, vender la producción que salga de ese país en los mercados globales.

Estados Unidos manejará las ventas y los ingresos

En una conferencia energética en Miami, Wright afirmó que trabaja en cooperación con autoridades venezolanas tras el anuncio de Trump de que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de crudo para su venta en el mercado estadounidense

El secretario de Energía explicó que Washington permitirá la venta de ese crudo a refinerías estadounidenses y a compradores internacionales, pero será el propio gobierno de Estados Unidos el que hará esas ventas y depositará los ingresos en cuentas controladas directamente por el país gobernado por Trump.

Wright aseguró que estos fondos “pueden volver a Venezuela para beneficiar al pueblo venezolano, pero necesitamos tener ese poder y ese control para impulsar los cambios que simplemente deben ocurrir en Venezuela”.

Un acuerdo tras la captura de Maduro y planes de reactivación

La revelación se produjo un día después de que trascendiera que Venezuela enviará de 30 a 50 millones de barriles de petróleo crudo almacenado a puertos de Estados Unidos, según el propio Trump.

Tras la captura de Maduro el pasado sábado, la administración estadounidense ha planteado que las petroleras de ese país reactivarán el sector petrolero venezolano en un plazo estimado de 18 meses, impulsando la producción de crudo después de décadas de caída productiva pese a que Venezuela posee cerca del 17 % de las reservas probadas de petróleo del mundo.