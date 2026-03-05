El Gobierno de Emiratos Árabes Unidos (EAU) presentó una actualización oficial sobre la situación regional tras los recientes ataques iraníes durante una sesión informativa con medios en la que participaron autoridades de defensa, seguridad, diplomacia, economía y gestión de emergencias.

La sesión reunió a representantes del Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Economía y Turismo y la Autoridad Nacional de Gestión de Emergencias, en lo que el gobierno describió como un esfuerzo coordinado para informar sobre la seguridad nacional y el impacto de la escalada militar en la región.

Durante el encuentro, las autoridades reafirmaron que la protección de la soberanía nacional, la seguridad de la población y la estabilidad económica continúan siendo prioridades para el Estado.

Emiratos interceptó la mayoría de misiles y drones iraníes

El brigadier piloto Abdulnasir Alhameedi, portavoz del Ministerio de Defensa, explicó que el país mantiene el nivel más alto de preparación operativa y cuenta con sistemas de defensa aérea integrados capaces de responder a distintas amenazas. Desde el inicio de los ataques iraníes, las defensas aéreas de Emiratos detectaron y enfrentaron 186 misiles balísticos, de los cuales 172 fueron destruidos, 13 cayeron al mar y uno impactó dentro del territorio emiratí.

Además, se registraron 812 drones iraníes, de los cuales 755 fueron interceptados y 57 cayeron dentro del país. También se detectaron 8 misiles de crucero, todos destruidos por los sistemas de defensa. Los ataques provocaron tres fallecimientos y 68 personas con heridas leves, además de daños materiales limitados en algunas instalaciones civiles.

Las autoridades aclararon que la mayoría de los impactos registrados fueron consecuencia de operaciones de interceptación, no de impactos directos de los proyectiles. El Ministerio de Defensa explicó también que los sonidos escuchados en distintas zonas del país correspondían a operaciones de defensa aérea y neutralización de amenazas por parte de aviones de combate.

Las Fuerzas Armadas mantienen vigilancia permanente en el espacio aéreo, aguas territoriales y fronteras terrestres, con despliegues reforzados y sistemas de alerta temprana activos las 24 horas.

Emiratos advierte que defenderá su soberanía

Durante la sesión, Reem bint Ebrahim Al Hashimy, ministra de Estado para la Cooperación Internacional, abordó el impacto diplomático de la crisis regional. La funcionaria afirmó que Emiratos y otros países del Consejo de Cooperación del Golfo han sido objeto de ataques iraníes en el marco de una escalada sin precedentes.

Al Hashimy reiteró que el territorio de Emiratos no será utilizado para acciones militares contra Irán, pero subrayó que el país mantiene su derecho a la autodefensa conforme al derecho internacional y al artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas.

El gobierno emiratí también adoptó medidas diplomáticas, entre ellas el cierre de su embajada en Teherán, la retirada de su misión diplomática y la entrega de una nota oficial de protesta al embajador iraní en el país. La ministra pidió el cese inmediato de los ataques y advirtió que la continuidad de la escalada tendrá consecuencias en las relaciones políticas, económicas y comerciales.

Economía y turismo continúan operando con normalidad

El ministro de Economía y Turismo, Abdulla bin Touq Al Marri, aseguró que la economía del país continúa operando con normalidad, respaldada por su diversificación económica y sus relaciones comerciales internacionales. El gobierno informó que el país cuenta con reservas estratégicas de bienes esenciales suficientes para cubrir entre cuatro y seis meses de consumo, mientras que los flujos de importación se mantienen activos.

Las autoridades monitorean inventarios y precios mediante una plataforma digital conectada a 627 establecimientos comerciales, además de realizar 420 inspecciones durante el mes de Ramadán para evitar aumentos injustificados de precios. El sector turístico también mantiene operaciones normales. Emiratos cuenta con 1,260 hoteles y más de 40,000 empresas relacionadas con el turismo, que continúan funcionando con estándares de seguridad.

En coordinación con embajadas y misiones diplomáticas, los hoteles de Abu Dabi y Dubái han extendido la estancia de viajeros afectados por interrupciones en vuelos.

Gobierno activa planes para pasajeros varados

La Autoridad General de Aviación Civil activó corredores aéreos de emergencia y planes de contingencia para mantener la conectividad. Actualmente la capacidad operativa es de 48 vuelos por hora mediante estos corredores.

Desde el 1 de marzo de 2026, 17,498 pasajeros han sido trasladados en 60 vuelos operados por aerolíneas nacionales. La siguiente fase contempla 80 vuelos diarios con más de 27,000 pasajeros transportados.

El gobierno anunció además que cubrirá los costos de alojamiento y manutención de viajeros afectados, y pidió a los pasajeros no acudir a los aeropuertos salvo que sus aerolíneas los contacten directamente.

Seguridad interna y servicios continúan sin interrupciones

El brigadier Abdulaziz Al Ahmad, portavoz del Ministerio del Interior, aseguró que la situación de seguridad se mantiene estable en todos los emiratos. El país opera un sistema de seguridad integrado con más de 25 entidades nacionales, con despliegue reforzado que incluye 3,200 vehículos especializados y más de 4,100 patrullas de seguridad y tráfico.

Por su parte, la Autoridad Nacional de Gestión de Emergencias confirmó que el sistema nacional ha respondido con coordinación desde el inicio de la crisis. La vida cotidiana continúa con normalidad. Los servicios de energía, agua, telecomunicaciones, transporte, salud y cadenas de suministro permanecen operando sin interrupciones.

El sistema educativo mantiene la continuidad mediante plataformas de aprendizaje a distancia, mientras que el sistema nacional de alerta temprana continúa activo para emitir avisos cuando sea necesario.

Las autoridades concluyeron que la prioridad del gobierno es proteger la seguridad nacional y mantener la estabilidad económica, mientras el país enfrenta la actual escalada regional.