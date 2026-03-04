La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que 279 ciudadanos mexicanos han sido evacuados de zonas afectadas por el conflicto que se desarrolla en Medio Oriente entre Estados Unidos, Israel e Irán, iniciado el pasado 28 de febrero.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que el gobierno federal mantiene un operativo de apoyo consular para facilitar la salida de connacionales que se encontraban en áreas cercanas a la zona de tensión.

Sheinbaum detalló que la evacuación se ha realizado principalmente por vía terrestre, debido a la dificultad para encontrar vuelos comerciales disponibles en varios puntos de la región.

La presidenta señaló que el traslado por carretera ha permitido mover a los mexicanos hacia países cercanos donde todavía existen rutas aéreas activas.

Mexicanos evacuados fueron trasladados a Egipto, Jordania y Turquía

La mandataria explicó que la mayoría de los connacionales evacuados fueron trasladados hacia Egipto, Jordania y Turquía, países que hasta el momento mantienen abierto su espacio aéreo.

Desde esas naciones se han podido organizar vuelos de conexión que permiten a los mexicanos regresar al país o ser reubicados temporalmente mientras continúa la situación de tensión en la región.

Sheinbaum también informó que personal diplomático mexicano permanece desplegado en distintos puntos de Medio Oriente, trabajando en coordinación permanente para brindar asistencia consular.

El objetivo, explicó, es apoyar a los ciudadanos mexicanos que aún se encuentran en la zona y que requieran ayuda para salir ante la escalada del conflicto.