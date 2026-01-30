La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este jueves una amnistía general para los cientos de presos políticos que permanecen detenidos en el país. La medida, de acuerdo con lo informado, busca cerrar procesos judiciales y avanzar hacia una etapa de distensión política tras meses de presión interna e internacional por las detenciones.

El anuncio se da después de una serie de liberaciones graduales ocurridas en semanas recientes, aunque hasta ahora no se había planteado una amnistía de carácter general. Rodríguez aseguró que la iniciativa apunta a “pasar la página” y a reducir el clima de confrontación que vive Venezuela desde hace años.

¿Qué implica la amnistía anunciada?

Según lo expuesto por Delcy Rodríguez, la amnistía no se limita únicamente a excarcelaciones, sino que implicaría el cierre de causas penales abiertas contra personas detenidas por motivos políticos. Esto significaría que los beneficiarios dejarían de enfrentar procesos judiciales relacionados con protestas, disidencia o conflictos con el poder.

La vicepresidenta sostuvo que la decisión se enmarca en un esfuerzo por promover la convivencia y evitar escenarios de venganza o persecución política, en un contexto de fuerte polarización.

Un anuncio en medio de liberaciones parciales

El anuncio llega después de que el gobierno venezolano liberara a varios detenidos en operativos recientes, aunque sin una lista pública clara ni criterios definidos. De acuerdo con El País, estas excarcelaciones habían sido vistas como insuficientes por familiares de presos políticos y organizaciones civiles, que exigían una solución de fondo.

La amnistía general aparece ahora como un paso más amplio, aunque todavía no se han detallado plazos, mecanismos ni el universo exacto de personas que serían beneficiadas.

Expectativa y dudas

Hasta el momento, no se ha informado cuándo entraría en vigor la amnistía ni si habrá condiciones específicas para acceder a ella. Tampoco se ha aclarado si aplicará de forma automática o caso por caso.

Mientras tanto, el anuncio ha generado expectativa entre familiares de presos políticos, que llevan años esperando una salida definitiva para quienes permanecen detenidos por razones políticas.