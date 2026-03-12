Morena advierte “costo político” para PT y Verde por frenar reforma electoral de Sheinbaum

Luego de que la Cámara de Diputados rechazara la iniciativa de reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la bancada de Morena advirtió que los partidos Verde Ecologista (PVEM) y del Trabajo (PT) enfrentarán un “costo político” por no respaldar la propuesta.

El grupo parlamentario también definió dos acciones inmediatas: recomponer la relación con sus aliados y comenzar la redacción de un “Plan B” electoral, que podría presentarse el martes 17 de marzo, según estimaciones internas.

Morena prepara un “Plan B” electoral

A diferencia de la iniciativa original, este nuevo proyecto no buscaría modificar la Constitución, sino únicamente cambiar leyes electorales secundarias.

Entre las propuestas que Morena analiza incluir se encuentran:

Postergar las elecciones del Poder Judicial, programadas para 2027.
Adelantar la consulta de revocación de mandato de la presidenta Sheinbaum para que coincida con las elecciones intermedias.
Reducir el número de regidores y síndicos en los municipios, fijando un máximo de 15.

Cambios a congresos locales y salarios

El borrador también contempla ajustes en el sistema electoral a nivel estatal.

Entre ellos:

Reducir el número de diputados plurinominales en los congresos locales.
Disminuir las percepciones de legisladores estatales y de los titulares de los organismos públicos locales electorales (Oples).
Modificar el servicio profesional de carrera de los funcionarios que participan en los procesos electorales.

Sin embargo, Morena adelantó que no se tocaría la estructura ni a los funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE).

La reforma buscaba recortar financiamiento a partidos

El coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, detalló que la iniciativa presidencial planteaba reducir en 25% el financiamiento público a los partidos políticos.

El monto total pasaría de 7 mil 368 millones de pesos a 5 mil 526 millones.

Según el cálculo presentado por la bancada:

Morena pasaría de 2,615 millones a 1,961 millones de pesos.
PAN de 1,297 millones a 973 millones.
PVEM de 832 millones a 624 millones.
PT de 670 millones a 502 millones.
PRI de 982 millones a 737 millones.
Movimiento Ciudadano de 969 millones a 726 millones.

La reforma electoral impulsada por Sheinbaum no logró la mayoría calificada necesaria, luego de que PT y PVEM se sumaran a la oposición, lo que terminó por frenar el proyecto en la Cámara de Diputados.

Redacción
