Luego de que la Cámara de Diputados rechazara la iniciativa de reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la bancada de Morena advirtió que los partidos Verde Ecologista (PVEM) y del Trabajo (PT) enfrentarán un “costo político” por no respaldar la propuesta.

El grupo parlamentario también definió dos acciones inmediatas: recomponer la relación con sus aliados y comenzar la redacción de un “Plan B” electoral, que podría presentarse el martes 17 de marzo, según estimaciones internas.

Morena prepara un “Plan B” electoral

A diferencia de la iniciativa original, este nuevo proyecto no buscaría modificar la Constitución, sino únicamente cambiar leyes electorales secundarias.

Entre las propuestas que Morena analiza incluir se encuentran:

• Postergar las elecciones del Poder Judicial, programadas para 2027.

• Adelantar la consulta de revocación de mandato de la presidenta Sheinbaum para que coincida con las elecciones intermedias.

• Reducir el número de regidores y síndicos en los municipios, fijando un máximo de 15.

Cambios a congresos locales y salarios

El borrador también contempla ajustes en el sistema electoral a nivel estatal.

Entre ellos:

• Reducir el número de diputados plurinominales en los congresos locales.

• Disminuir las percepciones de legisladores estatales y de los titulares de los organismos públicos locales electorales (Oples).

• Modificar el servicio profesional de carrera de los funcionarios que participan en los procesos electorales.

Sin embargo, Morena adelantó que no se tocaría la estructura ni a los funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE).

La reforma buscaba recortar financiamiento a partidos

El coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, detalló que la iniciativa presidencial planteaba reducir en 25% el financiamiento público a los partidos políticos.

El monto total pasaría de 7 mil 368 millones de pesos a 5 mil 526 millones.

Según el cálculo presentado por la bancada:

• Morena pasaría de 2,615 millones a 1,961 millones de pesos.

• PAN de 1,297 millones a 973 millones.

• PVEM de 832 millones a 624 millones.

• PT de 670 millones a 502 millones.

• PRI de 982 millones a 737 millones.

• Movimiento Ciudadano de 969 millones a 726 millones.

La reforma electoral impulsada por Sheinbaum no logró la mayoría calificada necesaria, luego de que PT y PVEM se sumaran a la oposición, lo que terminó por frenar el proyecto en la Cámara de Diputados.