Los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) frenaron este miércoles la reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum a la Cámara de Diputados, al negarse a respaldar el dictamen y dejarlo sin la mayoría calificada necesaria para su aprobación.

La iniciativa obtuvo 259 votos a favor, 234 en contra y una abstención, por lo que no alcanzó los dos tercios requeridos para modificar la Constitución. El voto en contra de los aliados de Morena terminó por sellar el rechazo a la propuesta presidencial.

Aliados de Morena se suman a la oposición

Las bancadas del PT y del PVEM se unieron al PAN, PRI y Movimiento Ciudadano para votar contra el proyecto, que había sido enviado por el Ejecutivo federal apenas una semana antes.

Los partidos aliados señalaron que, aunque mantienen su respaldo político a la presidenta, la iniciativa presentaba riesgos para el sistema democrático.

Entre los puntos que generaron mayor rechazo se encuentran la reducción de prerrogativas a los partidos, la eliminación de listas plurinominales en la Cámara de Diputados y la disminución del número de senadores.

PT advierte riesgos para la democracia

Desde la tribuna, el coordinador del PT, Reginaldo Sandoval Flores, anunció que su bancada no acompañaría el dictamen al considerar que la propuesta no fortalece la democracia.

🚨🚨🚨 "No hay mayoría calificada": el pleno de la Cámara de Diputados rechaza la iniciativa presidencial de reforma electoral.



La votación quedó en 259 votos a favor, 234 en contra y 1 abstención.



"Se desecha el proyecto de decreto enviado por la Presidencia de la República",

El legislador advirtió que la iniciativa podría afectar avances logrados en materia de paridad de género y acciones afirmativas, y defendió que históricamente las reformas electorales en México se han construido mediante acuerdos entre todas las fuerzas políticas.

Sandoval también planteó que el financiamiento a partidos debería reducirse aún más, aunque bajo un esquema distinto de distribución.

Partido Verde también vota en contra

El coordinador del PVEM, Carlos Puente Salas, explicó que su bancada tampoco respaldaría la propuesta presidencial al considerar que una reforma electoral requiere consensos amplios.

No obstante, aseguró que el voto en contra no significa una ruptura con el gobierno.

“El Grupo Parlamentario del Partido Verde no acompañará este dictamen (…) pero vamos a seguir apoyando a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum”, declaró.

Morena defiende la iniciativa presidencial

A pesar de anticipar el resultado adverso, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, defendió la propuesta enviada por el Ejecutivo.

El legislador afirmó que la iniciativa buscaba perfeccionar el sistema electoral mexicano y subrayó que la presidenta cumplió su compromiso de enviar la reforma al Congreso.

“Sabemos que el resultado final de la votación puede no coincidir con nuestras aspiraciones, pero la titular del Ejecutivo cumple su palabra con el pueblo”, señaló.

Oposición acusa intento de alterar reglas electorales

Durante el debate, legisladores de oposición señalaron que la propuesta presidencial modificaba reglas clave del sistema electoral.

El coordinador del PAN, Elías Lixa, afirmó que una reforma electoral debe atender problemas como la presunta infiltración del crimen organizado en los procesos electorales.

Por su parte, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, acusó que el dictamen pretendía alterar el equilibrio político del Congreso mediante cambios en el sistema de representación.

Desde Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega sostuvo que México sí necesita una reforma electoral, pero advirtió que ésta debe construirse mediante diálogo entre todas las fuerzas políticas.