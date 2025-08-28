La senadora Laura Itzel Castillo ha sido elegida por unanimidad para presidir la Mesa Directiva del Senado, en sustitución de Gerardo Fernández Noroña. La resolución fue tomada por la bancada de Morena en una reunión plenaria celebrada este jueves. La decisión se oficializará con la renovación de la Mesa el 1 de septiembre, al inicio del nuevo periodo ordinario.

¿Quién es Laura Itzel Castillo?

Arquitecta desde hace décadas y figura consolidada de la izquierda mexicana, Castillo es hija del histórico luchador social e ingeniero Heberto Castillo. Ha ocupado diversos cargos públicos desde los años 90: fue delegada en Coyoacán, diputada federal, secretaria de Desarrollo Urbano en el gobierno capitalino, consejera independiente de PEMEX, y actualmente senadora por la lista nacional. También fue presidenta de la Comisión de Energía en el Senado antes de este nombramiento.

¿Qué representa su llegada?

El ascenso de Castillo marca un cambio decisivo en la Cámara Alta: su nombramiento busca reinstaurar una conducción institucional, moderada y coherente con los valores fundacionales de Morena. Como ella misma declaró, su gestión será institucional, con apego a sus principios de izquierda y con el firme objetivo de avanzar en la Cuarta Transformación y el «Estado Constitucional de Bienestar».

¿Qué significa para Noroña?

Para Fernández Noroña, este relevo simboliza más que el fin temporal de su encargo como presidente del Senado; representa la cristalización de semanas de desgaste interno. Su estilo confrontativo, polémico y lleno de reacciones incendiarias —incluyendo señalamientos por falta de austeridad, excesos personales y roces diplomáticos— ha generado una presión que el partido resuelve con este cambio de liderazgo. Los momentos recientes retratan a un legislador al límite de la tolerancia formal dentro de Morena.

Conclusión

Con la elección de Laura Itzel Castillo, el Senado busca un nuevo rumbo. La figura institucional y moderada de Castillo contrasta con el estilo beligerante de Noroña, enviando un mensaje claro: el simbolismo ganó terreno sobre el espectáculo político. Este reemplazo marca el fin de un capítulo turbulento para Morena en el Senado, y el principio de una etapa más enfocada, ordenada y representativa.