La polémica que rodea al senador Gerardo Fernández Noroña suma un nuevo capítulo, esta vez desde el seno de su propia familia.

Su hermana menor, Luz Fernández Noroña, lo acusó públicamente de haber intentado golpearla y de haberle gritoneado en público tras un pleito familiar, presuntamente relacionado con temas de herencia.

De acuerdo con el testimonio de Luz Fernández, el senador de Morena mostró una actitud violenta y misógina incluso hacia mujeres de su propia familia. El hecho no solo evidencia un comportamiento preocupante en lo privado, sino que refuerza la percepción pública de Noroña como un político agresivo, prepotente y carente de respeto hacia las mujeres.

Hermana menor de Noroña, acusa al senador Noroña por violencia de Género.



Luz Fernández Noroña, hermana de Gerardo Fernández Noroña lo acusó de intentar pegarle y de gritonearle en público después de un pleito familiar (presuntamente por una herencia) pic.twitter.com/5ixueZzFZw — Jorge García Orozco (@jorgegogdl) August 28, 2025

Un patrón que no sorprende

Las denuncias contra Noroña no son nuevas. En múltiples ocasiones, el legislador ha sido señalado por su lenguaje agresivo y actitudes misóginas dentro y fuera de la arena política. Desde sus confrontaciones en el Senado hasta sus polémicas declaraciones públicas, el estilo del senador ha sido siempre el de la intimidación y el grito.

Que una de sus propias hermanas lo acuse de violencia de género profundiza las dudas sobre su capacidad ética y moral para ocupar un cargo público de relevancia.

Implicaciones políticas

Este señalamiento llega en un momento crítico, justo después de que Noroña fuera relevado en la presidencia de la Mesa Directiva del Senado. Aunque la acusación se enmarca en un conflicto familiar, las repercusiones políticas podrían ser devastadoras:

Confirma un carácter violento , denunciado en múltiples ocasiones.

, denunciado en múltiples ocasiones. Refuerza la percepción de misoginia estructural en la figura del senador.

en la figura del senador. Genera un dilema ético para Morena: ¿puede un partido que dice defender los derechos de las mujeres sostener a un legislador con este historial?

¿Estos son los representantes del pueblo?

Que un senador de la República sea acusado por su propia hermana de violencia de género no es un asunto privado. Es un reflejo de quién es Gerardo Fernández Noroña y de lo que representa: un político que no respeta a las mujeres, que hace de la agresión un estilo de vida, y que ahora queda exhibido no por la oposición, sino por alguien de su propia sangre.

El mensaje es claro: la violencia no se queda en lo privado; quien es violento en su casa lo es también en el poder.