Los cantantes Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King, y Jorge Luis Herrera Lemos, alias DJ Regio Clown, fueron reportados como desaparecidos el pasado 16 de septiembre de 2025 en la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, después de comunicar a sus allegados que acudirían a un gimnasio.

Hallazgo en el Estado de México

Días después, ambos fueron encontrados sin vida en el Estado de México, según confirmó el periodista Carlos Jiménez en su programa C4 en Alerta. Las fiscalías de la CDMX y del Estado de México ya iniciaron las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar si se trató de un secuestro, un ajuste de cuentas o un crimen vinculado a la creciente ola de violencia en la región.

El contexto de violencia en la capital y el Edomex

La tragedia ocurre en un momento en que la ciudadanía percibe un incremento alarmante de la inseguridad en la Ciudad de México y zonas conurbadas. Polanco, un sector conocido por su seguridad y exclusividad, se suma a la lista de lugares donde desaparecen personas sin que la autoridad pueda dar respuestas inmediatas.

En paralelo, el Estado de México se mantiene como una de las entidades con mayores índices de violencia letal en el país. Que los cuerpos de dos músicos terminen ahí tras desaparecer en una de las colonias más vigiladas de la CDMX es reflejo de una crisis de seguridad nacional que no distingue clase social, profesión ni zona geográfica.

Preguntas que quedan abiertas