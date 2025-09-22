Claudia Sheinbaum aseguró que la refinería de Dos Bocas, la obra estrella de López Obrador, ya opera al 100%. Un discurso diseñado para vender la narrativa de autosuficiencia energética y éxito en infraestructura.

Pero la realidad contradice el discurso: los números oficiales exhiben que Dos Bocas apenas funciona a un tercio de lo prometido.

Las cifras que no cuadran

La refinería fue diseñada para procesar 340,000 barriles diarios de crudo. Sin embargo, al cierre de mayo apenas logró 114,900 barriles por día, lo que representa solo el 32.8% de su capacidad instalada.

Este desfase no es menor. Con un costo que ya supera los 18 mil millones de dólares, el proyecto debería estar entregando resultados contundentes, no cifras a medias que se disfrazan de “éxito” desde el gobierno.

Un elefante blanco en Tabasco

El fracaso operativo de Dos Bocas no es un accidente aislado, sino un patrón:

Costos triplicados respecto al presupuesto original.

respecto al presupuesto original. Arranques parciales y retrasos constantes desde su inauguración.

y retrasos constantes desde su inauguración. Dependencia de importaciones de gasolina y diésel que no disminuye.

Lejos de la promesa de independencia energética, México sigue dependiendo del exterior mientras se invierte en una refinería que no alcanza ni el 50% de lo esperado.

Propaganda versus realidad

La insistencia de Sheinbaum en presumir el “100% de operación” evidencia la estrategia de la 4T: vender propaganda como si fuera logro. Pero los datos oficiales muestran otra cosa: una refinería ineficiente, incompleta y costosa que hoy funciona más como símbolo político que como solución energética.

El contraste es brutal: mientras se ocultan cifras reales, los mexicanos siguen pagando gasolina más cara y enfrentando un país que no logra garantizar seguridad energética.