Citlalli Hernández Mora presentó su renuncia como titular de la Secretaría de las Mujeres, informó este jueves la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

Según explicó la mandataria, fue ayer cuando Hernández acudió a verla para formalizar su salida del gabinete. Sheinbaum relató que la noticia la sorprendió por completo. “Me fui para atrás”, dijo al revelar que la ahora exfuncionaria le expresó su intención de dejar el cargo para incorporarse a tareas partidistas en Morena.

La presidenta señaló que, hasta donde conoce, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, le pidió a Citlalli Hernández que apoyara al partido en temas de alianzas y trabajo interno rumbo al proceso político de 2027. Por ello, adelantó que se le dará un nombramiento especial dentro del comité ejecutivo para realizar esas tareas.

“Ayer Citlalli me entregó su renuncia a la Secretaría de las Mujeres. Me dijo que se va al partido, que quiere ir a ayudar a Morena. Entiendo que en el 24 ella ayudó a las alianzas, a coordinar todo el proceso de alianzas y entiendo que Luisa María le pidió que si podía ayudarle en este tema o ayudarle al comité ejecutivo en este tema.

Sheinbaum también dejó claro que la vacante en la Secretaría de las Mujeres será ocupada por otra mujer. Mientras se define el relevo, agradeció el trabajo realizado por Hernández Mora al frente de la dependencia y destacó parte de su gestión, entre ella la distribución de 25 millones de cartillas de derechos de las mujeres.

🚨#ÚLTIMAHORA | Citlalli Hernández deja el gabinete de Sheinbaum



La presidenta @Claudiashein confirmó que @CitlaHM dejó la Secretaría de @mujeresgobmx para reincorporarse a labores dentro de @PartidoMorenaMx. pic.twitter.com/wT0t4Htnvb — Político MX (@politicomx) April 16, 2026

Sheinbaum vincula la salida de Citlalli con el fortalecimiento de Morena

Durante la misma conferencia, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, evitó entrar a detalle sobre aspiraciones políticas de figuras como Félix Salgado Macedonio, senador de Morena, y Andrea Chávez, senadora del mismo partido, además de la decisión del PVEM de competir por su cuenta en San Luis Potosí.

La mandataria sostuvo que esos asuntos corresponden al partido y recordó que en Morena existen reglas internas ya conocidas por sus integrantes. En ese contexto fue que anunció la renuncia de Citlalli Hernández Mora, a quien ubicó ahora en una tarea de apoyo directo al partido.

De acuerdo con la presidenta, la salida de Hernández no responde a una ruptura, sino a una reasignación política para fortalecer a Morena en la antesala de las elecciones de 2027. Además, adelantó que Luisa María Alcalde Luján, dirigente nacional de Morena, ofrecerá una conferencia de prensa a las 11:00 horas para hablar de distintos temas.