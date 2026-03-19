Las jirafas que fueron captadas en la zona limítrofe de Coahuila y cuyas imágenes se volvieron virales sí tienen propietario y provienen de un rancho ubicado en la franja con Nuevo León, pero ya dentro de ese estado vecino. El sitio se llama precisamente Las Jirafas.

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente realizará una investigación sobre el caso, mientras se busca garantizar la integridad de los ejemplares.

La titular de la dependencia estatal, Susana Esther de la Garza, explicó que la prioridad es proteger la vida de esta especie, que fue introducida en una zona amplia y cercana a Coahuila, donde presuntamente cuenta con condiciones para desarrollar un hábitat adecuado.

La funcionaria recordó que en el estado existen espacios como el Bioparque Estrella, donde también se mantienen jirafas, especie originaria de la sabana africana y sujeta a cuidados especiales.

El rancho cuenta con cercado y alberga otras especies exóticas

Según lo informado, el rancho donde se encuentran estos animales tiene propietario identificado, además de malla ciclónica y perímetros delimitados para impedir el ingreso de personas ajenas. Solo agentes autorizados pueden entrar y salir del lugar.

🦒🦒En el desierto de #Coahuila, una pareja de jirafas ha logrado adaptarse y reproducirse en medio de la zona más remota, libre de depredadores y con agua y alimento disponibles.



Lo que comenzó como dos jirafas ahora es una pequeña familia de cuatro, captada por agentes de… pic.twitter.com/2TLLnRis3w — Tele Saltillo (@TeleSaltillo) March 19, 2026

“Hay otros animales en esta zona, cebras y venados diversos; desde hace diez años han estado aquí y se han respetado”, declaró el agente de la Guardia Nacional Roberto Peña.

La Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila indicó también que en la entidad existen mil 3 unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre, espacios donde se puede conservar, reproducir y preservar especies para favorecer su supervivencia en condiciones naturales.

Pobladores aseguran que la familia de jirafas creció en los últimos años

De acuerdo con la información difundida, este rancho está adaptado para la conservación y reproducción de ejemplares exóticos, entre ellos borregos, ñus y antílopes.

“Mientras cuenten con su legal procedencia y vivan casi libre y natural, están dentro de la ley”, señaló un funcionario de esa dependencia.

Pobladores de la zona reconocieron además que, en un periodo de cuatro años, la familia de jirafas prácticamente se duplicó, lo que volvió todavía más llamativa su presencia en esa franja del norte del país.