El equinoccio de primavera de 2026 ocurrirá el 20 de marzo a las 8:46 horas, tiempo del centro de México. Ese momento marca el inicio astronómico de la nueva estación en el hemisferio norte y sucede cuando el Sol cruza el ecuador celeste, por lo que el día y la noche tienen una duración casi igual.

Además de su dimensión científica, el equinoccio suele vivirse como una fecha cargada de simbolismo. En el plano espiritual, muchas personas lo asocian con equilibrio, renovación y nuevos comienzos, así como con un momento propicio para dejar atrás etapas pesadas y abrir un ciclo distinto.

Qué significa el equinoccio en el plano simbólico

Más allá del cambio de estación, el equinoccio de primavera ha sido interpretado por distintas tradiciones como una especie de punto de balance entre luz y oscuridad. De ahí que, en términos espirituales, se relacione con el despertar de la energía, la fertilidad, la renovación personal y el arranque de nuevos proyectos.

Por eso, cada año miles de personas no solo buscan observar el fenómeno astronómico, sino también vivirlo como una fecha de recarga simbólica, meditación o conexión con la naturaleza.

🏛️☀️ El Equinoccio de Primavera es el momento en que el día y la noche se dan la mano en perfecta igualdad. @lorerivera nos da la información completa de este fenómeno. 🎙️#ImagenInforma pic.twitter.com/WWrag6tETK — Imagen Radio (@Imagen_Mx) March 17, 2026

Zonas arqueológicas mexicanas donde se suele ver

En México, el equinoccio suele atraer visitantes a varias zonas arqueológicas que, por su carga histórica y astronómica, se han vuelto puntos clásicos para recibir la primavera. Entre las más asociadas con esta fecha están Chichén Itzá, Teotihuacán, Xochicalco, Dzibilchaltún, Monte Albán, Palenque y el Cerro de la Estrella.

En el caso de Chichén Itzá, uno de los mayores atractivos es el llamado descenso de Kukulcán. En otros sitios, como Teotihuacán o Xochicalco, la visita suele estar más ligada al valor simbólico del cambio de estación y a actividades de observación, reflexión o ritualidad.

INAH aplicará operativo especial

El Instituto Nacional de Antropología e Historia informó que aplicará un operativo del 20 al 22 de marzo para resguardar a visitantes, trabajadores y monumentos arqueológicos durante estas jornadas de alta afluencia. También recordó que el acceso a las zonas bajo su resguardo debe adquirirse directamente en taquilla y que habrá medidas especiales de control.