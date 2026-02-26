El Papa León XIV pidió a los sacerdotes de la Diócesis de Roma que no utilicen inteligencia artificial, como ChatGPT, para preparar sus sermones. El Pontífice sostuvo que ninguna herramienta digital puede sustituir la experiencia personal de fe que debe acompañar la predicación.

Durante una reunión a puerta cerrada, según informó Vatican News, señaló que recurrir a estos sistemas representa una tentación que afecta el ejercicio intelectual del propio sacerdote. “Dar un sermón es compartir la fe”, afirmó, y agregó que la inteligencia artificial “nunca podrá compartir la fe”.

León XIV explicó que predicar no se reduce a ordenar ideas con corrección formal, sino a transmitir una vivencia real. Subrayó que la autenticidad nace del recorrido personal y que los fieles buscan reconocer en quien habla la huella de una vida concreta vinculada a Jesucristo, no un discurso genérico elaborado por un programa.

En ese mismo contexto, también alertó sobre la confusión entre la vida real y la actividad en redes sociales. Advirtió que existe una “ilusión en internet, en TikTok” que puede llevar a medir la fe por seguidores o “me gusta”, en lugar de por una conexión espiritual auténtica.

Para reforzar su postura, utilizó una comparación: “Como todos los músculos del cuerpo, si no los usamos, si no los movemos, mueren”, dijo, al señalar que la mente y la inteligencia necesitan ejercitarse. En ese sentido, defendió que escribir personalmente un sermón forma parte del compromiso pastoral.

Ese mismo día, el Vaticano anunció un sistema de traducción automática que permitirá traducir textos litúrgicos a hasta 60 idiomas en tiempo real.