La Cuera Tamaulipeca fue reconocida oficialmente como Indicación Geográfica Protegida (IGP) por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), lo que la integra al grupo de productos mexicanos que cuentan con esta figura de protección, como la Cajeta de Celaya, que obtuvo su reconocimiento en 2022.

La Indicación Geográfica Protegida es un distintivo que vincula un producto con una región específica, reconociendo que sus características, calidad o reputación están directamente relacionadas con su origen.

El secretario de Turismo de Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez, informó que la zona protegida comprende los municipios de Tula y Victoria, donde esta prenda artesanal tiene sus raíces históricas más profundas y mayor producción.

Con la declaratoria, los productores autorizados deberán incluir la leyenda “Indicación Geográfica Protegida Cuera Tamaulipeca” o las siglas “I.G.P.”, conforme a lo establecido en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Esto permitirá identificar de manera oficial las piezas auténticas y evitar el uso indebido del nombre.

Hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Declaración de Protección de la Indicación Geográfica “Cuera Tamaulipeca”, otorgando protección oficial a esta prenda emblemática de Tamaulipas. Esta distinción fortalece la identidad y el valor artesanal de la cuera,… pic.twitter.com/1ZXJ1oBVKG — IMPI (@IMPI_Mexico) February 23, 2026

Además del impacto cultural y de identidad, el reconocimiento abre la puerta a la proyección internacional de la prenda. El IMPI gestionará su reconocimiento en el extranjero a través de tratados y acuerdos comerciales vigentes, lo que podría fortalecer su posicionamiento en mercados internacionales.

“La Cuera Tamaulipeca es un símbolo central de nuestras campañas de promoción turística, en ferias, exposiciones y plataformas digitales, mostrando al país y al mundo la calidad, creatividad y autenticidad de nuestro estado”, señaló el secretario de Turismo.

Con esta declaratoria, la Cuera Tamaulipeca consolida su valor como pieza emblemática de Tamaulipas y como producto protegido bajo estándares de origen y autenticidad.