El próximo 28 de febrero de 2026 podrá observarse en México un fenómeno poco habitual: la llamada alineación planetaria, en la que seis planetas del Sistema Solar coincidirán en la misma región del cielo.

Aunque popularmente se habla de “alineación”, especialistas explican que se trata de una disposición aparente desde la perspectiva de la Tierra. Visualmente parecerán formar una línea, pero en realidad no están perfectamente alineados en el espacio.

¿Qué es realmente una alineación planetaria?

De acuerdo con UNAM Global, el fenómeno ocurre cuando varios planetas coinciden en una misma franja celeste debido a la posición relativa de la Tierra. A este evento también se le conoce coloquialmente como “desfile planetario”.

¿Cuándo y a qué hora verla?

La fecha clave será el 28 de febrero de 2026, aunque el fenómeno podrá apreciarse algunos días antes y después.

El mejor momento será entre las 18:00 y 19:00 horas, aproximadamente una hora después de la puesta del Sol, cuando los planetas comiencen a elevarse sobre el horizonte occidental.

Mercurio y Saturno aparecerán primero, seguidos por Venus, Júpiter y Marte. También estarán Urano y Neptuno, aunque estos dos últimos requerirán binoculares o telescopio por su bajo brillo.

¿Cuáles se verán a simple vista?

Desde México podrán observarse sin equipo especial:

• Mercurio

• Venus

• Júpiter

• Saturno

• Marte

Venus será el más brillante y servirá como referencia. Júpiter destacará por su intensidad, mientras que Mercurio y Saturno estarán más bajos y visibles por poco tiempo tras el atardecer.

Urano y Neptuno necesitarán instrumentos ópticos para distinguirlos con claridad.

Recomendaciones para disfrutarla mejor

Para no perder detalle del espectáculo:

• Busca un lugar con horizonte despejado hacia el oeste.

• Evita zonas con contaminación lumínica.

• Llega poco después del atardecer, ya que algunos planetas desaparecerán rápido.

• Usa aplicaciones como Stellarium o Star Walk 2 para ubicar los planetas.

• Recuerda que los planetas no titilan como las estrellas; su luz es constante.

• Verifica el clima antes de salir.

Quienes cuenten con telescopio podrán completar la experiencia al observar también Urano y Neptuno.