La Fiscalía de París realizó este 3 de febrero de 2026 un cateo en las oficinas de X en la capital francesa como parte de una investigación penal que inició desde 2025 por presunto abuso de algoritmos y extracción fraudulenta de datos, atribuida a la empresa o a algunos de sus ejecutivos.

De acuerdo con autoridades francesas, la diligencia forma parte de una causa abierta desde hace un año, la cual fue ampliada tras nuevas denuncias relacionadas con el manejo de información dentro de la plataforma.

La fiscalía informó que la investigación se intensificó luego de recibir quejas por el funcionamiento de Grok, el asistente de inteligencia artificial desarrollado por X. Las autoridades analizan si el sistema permitió prácticas ilegales vinculadas al uso de datos y si existieron fallas en los controles sobre el contenido generado por la herramienta.

Las pesquisas incluyen la presunta complicidad en la posesión y difusión de imágenes de pornografía infantil, así como la vulneración del derecho a la imagen mediante deepfakes de contenido sexual explícito. Según las autoridades, Grok habría generado imágenes digitales a solicitud de usuarios, incluidas representaciones de mujeres y menores, lo que encendió alertas a nivel nacional y europeo.

La semana pasada, la Comisión Europea abrió una investigación paralela sobre Grok por la generación de imágenes sexualmente explícitas bajo petición de usuarios, lo que provocó nuevas críticas sobre los límites del asistente de inteligencia artificial.

La empresa propietaria de X aseguró que tomó medidas para impedir el uso indebido de Grok y que ya no es posible crear imágenes de personas con ropa reveladora o contenido sexual. Hasta el momento, la compañía no ha detallado qué ajustes técnicos fueron implementados.

La Fiscalía confirmó que Elon Musk y Linda Yaccarino, exdirectora general de X, así como otros integrantes del personal de la empresa, están citados a una audiencia el 20 de abril de 2026 para rendir declaración dentro del proceso.

En julio de 2025, Musk rechazó las acusaciones iniciales y afirmó que la fiscalía francesa llevaba a cabo una investigación criminal con motivaciones políticas.