El Departamento de Justicia de Estados Unidos inició la liberación oficial de archivos relacionados con el caso Epstein, uno de los expedientes más sensibles y opacos de las últimas décadas. La publicación responde a un mandato legal de transparencia y marca un punto de quiebre en un caso rodeado durante años de sospechas, encubrimientos y silencios institucionales.

La liberación comenzó hoy y se realizará de forma progresiva. Se trata de cientos de miles de documentos acumulados durante distintas investigaciones federales, entre ellos expedientes judiciales, fotografías incautadas, registros de vuelos, correos electrónicos y material de inteligencia relacionado con la red de abuso sexual y tráfico de menores que operó alrededor de Epstein y de su colaboradora Ghislaine Maxwell.

Entre los materiales que ya comenzaron a circular hay imágenes inéditas y documentos que muestran el entorno social y político del financiero. Aparecen fotografías y referencias a figuras públicas que tuvieron contacto con él en distintos momentos. La autoridad ha sido clara en un punto clave: la sola aparición en los archivos no implica culpabilidad ni responsabilidad penal, pero sí evidencia el nivel de acceso y normalización que Epstein tuvo en círculos de poder.

La apertura de los archivos ocurre tras la entrada en vigor de la Epstein Files Transparency Act, una ley aprobada por el Congreso de Estados Unidos que obligó al Departamento de Justicia a hacer públicos todos los documentos no clasificados relacionados con Epstein y Ghislaine Maxwell. La norma fijó plazos concretos y eliminó la discrecionalidad con la que durante años se mantuvo sellada esta información.

No todos los documentos se publicarán íntegros. Las autoridades confirmaron que muchos archivos tendrán testados para proteger la identidad de víctimas, datos personales sensibles y personas que no enfrentan imputaciones formales. Aun así, el volumen y la naturaleza del material representan el mayor ejercicio de apertura en torno al caso desde la muerte de Epstein en prisión en 2019.

El caso Epstein se convirtió en símbolo de algo más profundo que un crimen individual. Representa la forma en que el dinero, la influencia y el poder pueden distorsionar los sistemas de justicia, retrasar investigaciones y proteger redes enteras durante años. Por eso, la liberación de archivos no cierra el caso. Lo reactiva.

Para las víctimas, la publicación es un paso incompleto pero necesario hacia la verdad. Para la opinión pública, abre una etapa de revisión, análisis y preguntas incómodas sobre quiénes sabían, quiénes callaron y por qué durante tanto tiempo no pasó nada.