La galaxia muy, muy lejana regresa al cine y lo hace con uno de los dúos más queridos de los últimos años: The Mandalorian & Grogu ya tiene fecha de estreno y tráiler oficial… y sí, se viene algo grande.

Después de años dominando el streaming, la franquicia propiedad de The Walt Disney Company vuelve a la pantalla grande el próximo 22 de mayo, marcando el regreso cinematográfico de la saga desde Star Wars: The Rise of Skywalker.

Y el avance que vimos nos dejó un buen sabor de boca

Din Djarin, interpretado nuevamente por Pedro Pascal, aparece junto a Grogu enfrentando nuevos enemigos mientras trabajan como “rangers” independientes al servicio de la Nueva República. El salto de la televisión al cine se nota: todo es más grande, más explosivo, más épico.

Para entender el hype hay que regresar a 2019, cuando The Mandalorian llegó a Disney+ como uno de los spin-offs más esperados del universo creado por George Lucas.

La serie no solo cumplió… revivió la magia. Western galáctico, acción brutal, atmósfera clásica y un personaje diminuto que se robó el corazón del mundo entero.

Ahora la apuesta sube de nivel.

El tráiler deja ver caras conocidas del universo expandido como Embo y también a Zeb Orrelios, personaje que muchos recordarán de Star Wars Rebels. Además, la amenaza imperial sigue latente y el nombre de Thrawn vuelve a sentirse como sombra peligrosa en la galaxia.

La vibra es clara: esto será una aventura frenética. Criaturas imponentes, batallas espaciales, explosiones y un Mandaloriano decidido a frenar lo que queda del Imperio.

Y sí… uno de los momentos que más emocionó a los fans fue la posibilidad de volver a ver el rostro de Pedro Pascal. Detalle pequeño, impacto gigante.

La galaxia está inestable. Los imperiales quieren volver. Grogu sigue aprendiendo. Y el cazarrecompensas más letal está listo para disparar primero y preguntar después.

El 22 de mayo el universo de Star Wars vuelve al cine… y esta vez no es solo nostalgia, es una declaración: la Fuerza sigue fuerte.

Ahora si lo que esperabas, acá está el trailer !