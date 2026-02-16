?Robert Duvall, ganador del Oscar y una de las grandes leyendas del cine, falleció a los 95 años, según confirmó su esposa Luciana a través de Facebook. La familia informó que su partida fue tranquila, rodeado de seres queridos.

Duvall es recordado por su talento único, su presencia imponente en pantalla y por interpretar personajes que se han convertido en íconos del cine mundial. Entre sus papeles más emblemáticos destacan El Padrino, Apocalypse Now y Gracias y favores, película por la que recibió el Oscar a Mejor Actor.

¿Quién era Robert Duvall?

Durante más de seis décadas, Robert Duvall construyó una carrera que mezcló rigor actoral, sensibilidad y un entendimiento profundo de sus personajes.

Debutó en 1962 con Matar a un ruiseñor, y rápidamente se consolidó como un actor capaz de dar vida a roles complejos y memorables. Su talento le permitió trabajar con grandes directores y actores de su generación, incluyendo a Robert De Niro, Dustin Hoffman, Gene Hackman y Al Pacino, dejando una huella imborrable en la historia del cine estadounidense.

El papel de Tom Hagen en El Padrino, un abogado adoptado por la familia Corleone, sigue siendo referencia obligada para estudios de actuación en todo el mundo.

Duvall también brilló en Apocalypse Now, donde encarnó al Capitán Kilgore con una intensidad que todavía se recuerda como ejemplo de entrega actoral. Además de sus películas más conocidas, participó en una enorme variedad de proyectos cinematográficos que le permitieron explorar géneros desde el drama hasta el western, siempre con una autenticidad que pocos actores logran.