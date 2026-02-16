La brasileña Sarah Tinoco Araújo rompió el silencio tras el crimen que conmocionó a Brasil, luego de que su esposo, el político Thales Machado, asesinara a sus dos hijos tras descubrir una presunta infidelidad y posteriormente se quitara la vida.

De acuerdo con la información del caso, el funcionario, quien se desempeñaba como secretario municipal de Gobierno en Itumbiara, en el estado de Goiás, dejó mensajes en los que aseguró que actuó motivado por celos tras sospechar que su esposa lo engañaba.

Según su propio testimonio, tomó la decisión luego de notar cambios en el comportamiento de su pareja y tras enterarse de un viaje que ella habría realizado.Tras la tragedia, Sarah Tinoco Araújo publicó una carta en la que expresó el profundo dolor que enfrenta por la pérdida de sus hijos y las consecuencias irreversibles del crimen.

“Hoy escribo con el corazón roto, abrumada por un dolor indescriptible. Perdí a mis hijos, a mi familia y una parte de mí para siempre”, expresó.En su mensaje, la mujer reconoció que su relación atravesaba dificultades, pero dejó claro que nada justificaba lo ocurrido. “Mis hijos eran inocentes, llenos de vida, sueños y amor.

No merecían nada de esto”, señaló. También aseguró que la pérdida cambió su vida por completo: “Eran la luz de mis días y ahora vivo en la oscuridad de la añoranza”.

Finalmente, ofreció disculpas a familiares, amigos y a todas las personas afectadas por la tragedia, afirmando que cargará con el dolor de lo sucedido el resto de su vida.