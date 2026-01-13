Exempleadas acusan a Julio Iglesias de agresiones sexuales

Exempleadas del servicio doméstico del cantante Julio Iglesias lo acusan de agresiones sexuales ocurridas mientras trabajaban en sus residencias del Caribe. Los señalamientos incluyen tocamientos, humillaciones, presiones para mantener relaciones sexuales y un entorno laboral marcado por el control y el acoso, de acuerdo con una investigación periodística.

Las denuncias fueron recogidas por elDiario.es en colaboración con Univisión Noticias, tras un trabajo de más de tres años que incluyó entrevistas a 15 exempleadas que trabajaron para el artista entre 1990 y 2023 en propiedades de República Dominicana, Bahamas y España.

Dos de las mujeres entrevistadas —una empleada del hogar y una fisioterapeuta— relatan haber sufrido agresiones sexuales. Una de ellas afirma que fue presionada para acudir de manera recurrente a la habitación del cantante tras concluir su jornada laboral. “Me usaba casi todas las noches”, declaró. Los hechos, según su testimonio, habrían ocurrido en 2021, cuando ella tenía 22 años.

“Me sentía como un objeto, como una esclava”, añadió la denunciante, quien asegura que estos encuentros se producían en ocasiones con la presencia de otra trabajadora con un rango jerárquico superior. La investigación señala que las declaraciones fueron recabadas en repetidas ocasiones durante más de un año y que presentan consistencia temporal.

Un entorno de control y jerarquías internas

De acuerdo con los testimonios, el funcionamiento del personal estaba marcado por una estructura jerárquica rígida, condiciones de aislamiento y una tensión constante atribuida al carácter del cantante. Las extrabajadoras describen un ambiente donde las encargadas del hogar transmitían y ejecutaban órdenes, incluidas solicitudes para que algunas empleadas acudieran a la habitación del artista.

Las mujeres también relataron que, durante el proceso de contratación, se les solicitaban fotografías de rostro y cuerpo completo, y que en algunos casos la contratación se pactaba sin entrevista presencial. Ya dentro de las residencias, aseguran haber sido sometidas a preguntas íntimas y a tocamientos bajo distintos pretextos.

Según la investigación, los hechos denunciados habrían ocurrido en las residencias de Iglesias en Punta Cana y Lyford Cay, presuntamente con conocimiento de responsables de la gestión del hogar. El reportaje sostiene que los testimonios fueron contrastados con documentos como mensajes, registros de llamadas, visados, informes médicos y material gráfico.