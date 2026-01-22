La presencia mexicana volvió a destacar en los Premios Oscar 2026, luego de que se diera a conocer la lista oficial de nominaciones, en la que varios talentos nacionales aparecen considerados en distintas categorías.

La inclusión de nombres mexicanos reafirma el momento que atraviesa el cine del país dentro de la industria internacional y su participación constante en algunas de las producciones más relevantes del año. Con estos reconocimientos, México suma un nuevo capítulo a su historial dentro de la premiación más importante del cine.

Guillermo del Toro

El cineasta mexicano Guillermo del Toro no consiguió la nominación a Mejor Director por su trabajo en Frankenstein, pero sí logró dos nominaciones al Oscar y buscará la estatuilla en esta edición.

Del Toro compite en las categorías de Mejor Película y Mejor Guion Adaptado, gracias a su trabajo en Frankenstein, consolidando una vez más su presencia dentro de la Academia.

FRANKENSTEIN, a film by Guillermo del Toro, has earned an Oscar nomination for Best Picture. pic.twitter.com/YKnF3XhiZR — Netflix (@netflix) January 22, 2026

Cruz Contreras

El mexicano Cruz Contreras participó en el área de efectos especiales de la película KPop Demon Hunters, cinta que fue nominada en la categoría de Mejor Película Animada.

KDH logra 2 nominaciones a los Oscar, incluida mejor película animada 🥹

Felicidades a todo el equipo de artistas 😭, en especial al increíble equipo de CFX (ropa y pelo) que hizo que mi experiencia en esta peli fuera inolvidable 🩶 사랑해요 🫰🏽 pic.twitter.com/NwjcbWgVnC — Cruz Contreras (@cruzencanada) January 22, 2026

Ivel Hernández

La animadora mexicana Ivel Hernández participó durante casi dos años en el desarrollo de la película Avatar: Fire and Ash, producción que fue nominada en la categoría de Mejores Efectos Visuales.

Su trabajo forma parte del equipo técnico que llevó esta ambiciosa producción a competir en uno de los rubros más exigentes de la ceremonia.

Felicitaciones al equipo de #Avatar: Fuego y Cenizas por sus nominaciones a los Premios Oscar® como Mejor Diseño de Vestuario y Mejores Efectos Visuales. 🎬 🤩

Ahora, solo en cines. pic.twitter.com/5OfTm8x7TF — 20th Century Studios LA (@20thcenturyla) January 22, 2026

Cómo se eligen a los nominados al Oscar

El proceso para definir a los nominados a los Premios Oscar comienza con una votación interna entre los miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, integrada por miles de profesionales del cine a nivel mundial.

Durante la fase de nominaciones, cada rama vota principalmente dentro de su propio rubro. Una vez concluida esta etapa, la Academia valida los resultados y hace pública la lista oficial de nominados. Posteriormente, se abre una nueva ronda de votaciones en la que se elige a los ganadores, cuyos nombres se revelan durante la ceremonia oficial.