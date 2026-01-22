El primer teaser tráiler de Amos del Universo finalmente fue revelado y despertó el entusiasmo de varias generaciones que crecieron con la historia de He-Man y el planeta Eternia.

El avance, difundido por Amazon MGM Studios, muestra a Nicholas Galitzine en la piel de He-Man, levantando la Espada del Poder y preparándose para enfrentar a Skeletor en una batalla decisiva.

De caricatura ochentera a imagen real

La película, dirigida por Travis Knight, marca la primera adaptación live action de la historia inspirada en la legendaria serie animada y la popular línea de juguetes que dominó los años 80.

El estreno mundial está programado para el 5 de junio, y la producción busca combinar nostalgia con una mirada contemporánea, tanto en lo visual como en el desarrollo de sus personajes.

Un elenco encabezado por figuras reconocidas

El reparto incluye a Jared Leto como Skeletor, Camila Mendes interpretando a Teela y Idris Elba como Duncan, también conocido como Man-At-Arms.

A ellos se suman Alison Brie como Evil-Lyn, Morena Baccarin en el papel de la Hechicera, además de James Purefoy y Charlotte Riley como personajes clave de Eternia.

Un Príncipe Adam muy distinto al original

Uno de los elementos que más llamó la atención del adelanto es la presentación de Adam Glenn, la identidad secreta de He-Man, atrapado en una rutina de oficina moderna.

Los primeros segundos lo muestran en un cubículo, con referencias a la cultura pop actual y una placa en su escritorio con los pronombres “He/Him”, un guiño que conecta al personaje con discusiones contemporáneas sobre identidad.

La historia da un giro cuando Adam recupera la Espada del Poder y se prepara para regresar a Eternia, donde lo espera un enfrentamiento definitivo contra las fuerzas de Skeletor.

Un proyecto que tardó más de una década en concretarse

La película pasó durante años por distintos estudios, guionistas y directores. Finalmente, Amazon MGM tomó el control del proyecto en 2023 y el rodaje comenzó en Londres a inicios de 2025, con Chris Butler como guionista principal.

El equipo de producción incluye a Metro-Goldwyn-Mayer, Mattel Films y Escape Artists, empresas que impulsaron la adaptación durante más de una década.

Battle Cat, Skeletor y el debate visual

Entre las imágenes más comentadas del tráiler destaca la aparición de Battle Cat, el fiel compañero de He-Man, que regresa con su icónica armadura verde.

El adelanto también muestra enfrentamientos directos con Skeletor, incluida una secuencia final cargada de efectos digitales. Mientras algunos seguidores cuestionan el uso intensivo de animación por computadora, otros celebran la escala y ambición de la producción.

A nivel narrativo, Amos del Universo retoma el relato clásico del Príncipe Adam, quien descubre su destino y asume la responsabilidad de defender su mundo, adaptando la mitología original a una audiencia actual sin perder sus símbolos más reconocibles.