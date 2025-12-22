Bad Bunny puso punto final este domingo 21 de diciembre a la etapa capitalina de su Debí Tirar Más Fotos World Tour con una presentación memorable en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, donde miles de seguidores corearon sus éxitos y vivieron momentos especiales que marcaron uno de los cierres de gira más comentados del año.

La noche fue especial no solo por el lleno total, sino por la presencia de invitados que encendieron al público. El colombiano J Balvin subió al escenario junto a Bad Bunny para interpretar “La Canción”, una colaboración emblemática que simbolizó el reencuentro entre ambos artistas ante una multitud eufórica. Más tarde, el mexicano Natanael Cano se sumó al show para cantar “Soy el Diablo (Remix)”, fusionando el regional mexicano con el urbano y provocando uno de los momentos más celebrados de la noche.

La presentación del sábado cerró una serie de ocho conciertos consecutivos en la capital mexicana, realizados los días 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre, todos con boletos agotados. Esta racha consolidó a la Ciudad de México como una de las plazas más importantes dentro de la gira y como un punto clave en el recorrido internacional del artista.

Una gira que rompió marcas

La etapa mexicana del Debí Tirar Más Fotos World Tour fue una de las más espectaculares de toda la gira global. La demanda para ver a Bad Bunny en vivo fue tal que las fechas se agotaron en cuestión de minutos desde las preventas y ventas generales, lo que obligó a abrir conciertos adicionales hasta completar una de las residencias más largas del artista en una sola ciudad.

Más allá de la noche final, cada concierto dejó momentos destacados. En fechas previas, invitados sorpresa como Salma Hayek y Julieta Venegas subieron al escenario para cantar junto a Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del artista, generando una conexión especial con el público y aportando diversidad musical y simbólica al espectáculo.

La gira en México forma parte de un tour internacional que comenzó en noviembre de 2025 en Santo Domingo, República Dominicana, y que contempla presentaciones en ciudades de América Latina, Europa, Asia y Oceanía, con cierre previsto en 2026. La serie de ocho conciertos completamente agotados en la CDMX colocó esta etapa como una de las más relevantes de todo el recorrido.

Lo que dejó la gira en México

En cada uno de los conciertos, Bad Bunny conectó con su público al combinar temas de su más reciente álbum con canciones que han marcado distintas etapas de su carrera. La suma de artistas invitados, la presencia constante de figuras públicas y la respuesta masiva de los fans reflejaron no solo su popularidad, sino también el impacto cultural que su música tiene en varias generaciones.

Además, la gira en la Ciudad de México evidenció cómo los espectáculos de gran escala se han convertido en hitos sociales, capaces de agotar boletos en minutos y de generar experiencias colectivas que se traducen en momentos virales, celebraciones multitudinarias y recuerdos compartidos.

Con este cierre en la capital mexicana, Bad Bunny deja una huella duradera en el escenario musical internacional y prepara el terreno para que su gira continúe rompiendo expectativas en otros continentes.