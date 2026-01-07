Universidad en México ofrece diplomado para estudiar Evangelion

En medio del auge de la cultura japonesa en México, una universidad anunció la apertura de un diplomado académico dedicado por completo al análisis del anime Neon Genesis Evangelion. El programa será impartido por la Universidad de Londres, con sede en el país, y propone un estudio profundo de la obra creada por Hideaki Anno desde una perspectiva psicoanalítica y cinematográfica.

El diplomado parte del reconocimiento de Evangelion como una de las series animadas más complejas e influyentes del anime japonés, tanto por su narrativa como por su carga simbólica, emocional y filosófica.

Un análisis psicoanalítico de los 26 episodios

De acuerdo con la información publicada por la universidad, “la serie japonesa Neon Genesis Evangelion, con sus 26 capítulos, es un ejemplo emblemático de esta relación. Su complejidad simbólica y emocional permite analizarla desde distintas perspectivas psicoanalíticas”.

El plan de estudios contempla el análisis detallado de los 26 episodios originales, con el objetivo de estudiar los conflictos emocionales de los personajes, la estructura narrativa y los mensajes psicológicos que atraviesan la historia, en particular los asociados a su protagonista, Shinji Ikari.

Bajo el título “Análisis Psicoanalítico y Crítica Cinematográfica de Evangelion: Evangelion como espejo del inconsciente”, el curso propone una inmersión de siete meses, dirigida a personas interesadas en el análisis académico del anime, más allá del consumo recreativo.

Freud, Jung y Lacan para entender Evangelion

El diplomado integra conceptos del psicoanálisis clásico y contemporáneo. Entre los autores que se abordan se encuentran Sigmund Freud, con nociones como la represión y el complejo de Edipo; Carl Jung, a través del estudio de los arquetipos; y Jacques Lacan, mediante sus registros simbólico, imaginario y real.

La universidad explica que “Evangelion combina estos elementos con influencias culturales japonesas —como el sintoísmo y el budismo— para construir una obra que explora la angustia, el trauma y la búsqueda de sentido”. El enfoque del curso busca ofrecer herramientas teóricas para comprender por qué los personajes experimentan sufrimiento constante y cómo la serie refleja los conflictos personales y creativos de su autor.

El objetivo final del diplomado es que los estudiantes puedan analizar Evangelion como una obra cultural compleja que dialoga con la psicología, la filosofía y la crítica cinematográfica contemporánea.