Lo que comenzó como un reporte extraño terminó movilizando a varias corporaciones en Villa de Fuente, en Piedras Negras, Coahuila. Vecinos marcaron al 911 tras escuchar maullidos insistentes y gritos de auxilio que provenían de lo alto de un árbol de más de cuatro metros.

Al mirar hacia arriba, no era un gato atrapado. Era una mujer.

La persona fue identificada como Yesenia “N”, quien se encontraba en la cima del árbol, maullando y pidiendo ayuda, sin poder descender por sus propios medios. De acuerdo con los reportes, presentaba conductas asociadas a la tendencia conocida en redes sociales como “Therian”, donde algunas personas se identifican con animales.

Sin embargo, la situación dejó de ser una escena inusual para convertirse en una emergencia real cuando comenzó a gritar al verse en riesgo de caer.

Elementos de Bomberos, Protección Civil, la Agencia de Investigación Criminal y la Policía Civil Coahuila acudieron al llamado. Tras varios minutos de maniobras, lograron bajarla de manera segura.

Posteriormente se informó que presentaba signos de intoxicación por la droga conocida como cristal, por lo que fue trasladada a un hospital para su valoración médica.

Un hecho que llamó la atención de los vecinos, movilizó a las autoridades y volvió a poner sobre la mesa cómo una situación extraña puede convertirse, en cuestión de minutos, en un riesgo verdadero.