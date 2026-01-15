Una caminata tranquila terminó en segundos de terror. Una mujer de la tercera edad fue brutalmente atacada por una jauría de más de diez perros mientras cruzaba una calle en Morelos, una escena que quedó grabada por cámaras de seguridad y que hoy tiene a medio país con el estómago hecho nudo.

En el video se observa cómo la mujer avanza con normalidad cuando, de pronto, los perros salen disparados desde una vivienda cercana. Primero uno, luego otro, y en cuestión de segundos la rodean por completo. La señora intenta defenderse, pero pierde el equilibrio y cae al suelo. Ahí comienza lo peor.

Ya en el piso, los animales continúan atacándola sin tregua. Las mordidas van a piernas, brazos y, en un momento especialmente alarmante, uno de los perros parece morderle la cabeza. La víctima grita desesperada mientras la jauría no da espacio para que pueda levantarse.

De la misma casa de donde salieron los perros aparece un hombre que intenta detenerlos. Primero a palmadas, luego a gritos, pero al ver que no funcionan, se lanza de lleno para alejarlos. Entre patadas, empujones y forcejeos, trata de quitar a los animales de encima de la mujer y ayudarla a ponerse de pie, sin lograrlo de inmediato.

Los gritos alertan a los vecinos y otro joven se suma al rescate. Armado solo con una escoba, corre para intentar ahuyentar a los perros, mientras la escena sigue siendo caótica y angustiante.

Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial el estado de salud de la mujer. De forma extraoficial se sabe que fue trasladada a un hospital para recibir atención médica, mientras el video sigue circulando y levantando una pregunta incómoda pero urgente: cómo es posible que una jauría así ande suelta y sin control en una zona habitada.

Un caso que no solo indigna, sino que prende las alarmas sobre la responsabilidad de los dueños y el riesgo real que representan animales sin supervisión en la vía pública.

ADVERTENCIA:

Las siguientes imágenes podrían afectar la sensibilidad de algunas personas, se recomienda discreción: