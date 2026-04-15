El día que México se quedó en silencio… fue por un avión que nunca debió despegar.

Pedro Infante no era solo famoso en 1957… era imposible no saber quién era. Su voz estaba en la radio, su cara en el cine, su nombre en todos lados. Era el ídolo, el consentido, el que parecía intocable.

Y justo ahí… viene el golpe.

Porque mientras todos lo veían como una estrella en la cima, él tenía otra obsesión: volar. No como pasajero… como piloto. Ya había sobrevivido a dos accidentes aéreos. Uno casi lo mata y le dejó una placa de metal en la cabeza. Cualquiera se habría bajado de un avión para siempre.

Él no.

El 15 de abril de 1957, en Mérida, no encontró vuelo comercial para regresar a la Ciudad de México. Así que tomó una decisión que cambiaría todo: subirse a una avioneta cargada de pescado. Sin reflectores, sin lujo… solo prisa.

Despegó… y segundos después, el destino le cobró todo junto.

La aeronave no logró sostenerse. Cayó a pocos metros del aeropuerto. El impacto fue seco… y lo que siguió fue fuego. Los tanques explotaron, las llamas se levantaron, y los testigos solo pudieron correr… pero no alcanzar.

Tenía 39 años.

Dicen que fue una falla en el motor. Pero para millones, fue algo más difícil de aceptar: el fin de alguien que parecía inmortal.

El país se paralizó. Gente desmayándose en su funeral, filas interminables, llanto colectivo. Porque no se había ido solo un actor… se había apagado una parte de México.

Y aun así, hay nombres que no se entierran.

Porque algunos no mueren… se quedan sonando para siempre.

Por cierto… ¿sabías que hubo una leyenda que Pedrito había fingido su muerte ?

Según INFOBAE, se especuló que tras fingir su muerte, Infante vivió en Mérida alejado de la gente en una finca. Hay versiones que refieren que Pedro adquirió y construyó propiedades en Yucatán entre ellas hoteles, sitios en los que los lugareños manifestaron incluso haberle conocido en persona.

Otra teoría, cuenta que “el ídolo del pueblo” habría tenido la mala fortuna de involucrarse sentimentalmente con la amante de un poderoso personaje de la política nacional, quien loco de celos al enterarse de la traición de su amor, dio la orden de “deshacerse del artista”, y Pedro decidió fingir su muerte.