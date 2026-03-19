Un intento desesperado… y una escena que parece sacada de película.

Un joven mexicano fue detenido en El Paso después de intentar cruzar a Estados Unidos de una forma tan peligrosa como increíble: colgado debajo de un puente, avanzando como si fuera “Spiderman”.

Todo ocurrió cerca del Puente de las Américas, donde el hombre fue captado mientras se desplazaba usando únicamente sus manos y sus pies, aferrado a la estructura metálica del paso elevado de la carretera Loop 375.

En las imágenes, que rápidamente se volvieron virales, se observa cómo el joven avanza sin detenerse, suspendido a varios metros de altura… sin protección, sin margen de error. Un movimiento en falso, y el final pudo haber sido fatal.

No era solo un intento de cruzar… era un riesgo extremo por una oportunidad.

Pero el intento no terminó como esperaba.

Tras ser detectado, agentes federales lo interceptaron y lo pusieron bajo custodia. Ahora enfrenta un proceso por violaciones a las leyes migratorias de Estados Unidos.

Las autoridades no tardaron en reaccionar: advirtieron que este tipo de actos no solo son ilegales, sino que ponen en peligro la vida de quienes los intentan.

Y no es que estemos a favor de que los paisanos cucen la frontera de esa manera, pero…

¿Hasta dónde puede llegar alguien cuando siente que no tiene otra opción?