Esta no es una victoria cualquiera. Esta es de esas historias que empiezan en calles polvosas y terminan bajo reflectores mundiales.

De Ecatepec para el mundo.

Penta Zero Miedo acaba de hacer lo que muchos soñaron y pocos imaginaron posible: levantar el Campeonato Intercontinental en la WWE y escribir su nombre con letras doradas en la historia. Y no fue contra cualquiera. Fue ante Dominik Mysterio, el heredero de una dinastía, el líder del Judgment Day, en plena función estelar de RAW en Indianápolis.

La arena vibraba. El grito de “¡Zero Miedo!” retumbaba como tambor de guerra. Parecía que Dominik iba a conectar su famoso 619… pero Penta reaccionó. Lo midió. Lo cazó. Y en cuestión de segundos lo estampó con un Mexican Destroyer que dejó al público de pie. Tres palmadas. Se acabó.

Campeón indiscutible.

El oriundo de Ecatepec levantó el brazo con esa mezcla de orgullo y desahogo que solo entiende quien ha recorrido todos los caminos difíciles. Porque esto no fue suerte. Fueron años en empresas independientes, kilómetros de carretera, golpes, derrotas, vuelos imposibles y una máscara que nunca se rindió.

Penta finalmente logró convertirse en Campeón Intercontinental 🙌 #WWERaw pic.twitter.com/tqkQFLCekB — WWE Español (@wweespanol) March 3, 2026

Cuando terminó la lucha, ya no hablaba solo el gladiador. Hablaba el hombre. Y lo dejó claro: este triunfo no era solo suyo. Era de México. De Latinoamérica. De cada fan que gritó su nombre cuando todavía no era tendencia mundial. Dijo algo que pesa más que el cinturón: la lucha libre es como la vida, te pueden tumbar mil veces, pero si crees en ti todos los días, el oro llega.

“México, Latinoamérica y todo el mundo, por fin se hizo realidad el sueño que nomás no era mío, era de muchos mexicanos y de muchos fans alrededor de todo el mundo, esta noche se consiguió”, dijo el mexicano.

El Cero Miedo no podía faltar en la celebración de Penta 🏅😎👌 #WWERaw pic.twitter.com/PqPWj5GI5K — WWE Español (@wweespanol) March 3, 2026

Y lo que logró no es menor. Se convirtió en el primer mexicano nacido en México en ganar el Campeonato Intercontinental de WWE. Un logro que lo coloca en una vitrina histórica donde pocos latinos han podido entrar.

Sin duda, este orgulloso mexicano ya hizo historia.