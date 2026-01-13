Una boda que nadie vio venir, pero que muchos aplaudieron, pues la cantante estadounidense Jenny Lewis decidió celebrar sus 50 años de vida de una forma muy poco convencional: se casó con su perro.

Sí, leíste bien. Jenny Lewis, vocalista de la banda Rilo Kiley y figura clave del indie norteamericano, dijo “acepto” junto a su inseparable cockapoo Bobby Rhubarb, en una ceremonia íntima realizada en el patio de su casa, rodeada de amigos cercanos, música y pastel.

La propia artista compartió el momento en redes sociales con total naturalidad: “Me casé con mi perro por mis 50. Qué maravilla”, escribió, dejando claro que no se trató de una broma, sino de una celebración simbólica del vínculo que tiene con su mascota.

Durante la peculiar boda-cumpleaños, hubo invitados de lujo. Ben Gibbard, integrante de The Postal Service y viejo colaborador de Lewis, apareció guitarra en mano para interpretar Such Great Heights, mientras la novia lucía vestido blanco y Bobby Rhubarb cumplía su papel con absoluta serenidad perruna.

Lejos del chiste fácil, Jenny Lewis explicó que la relación con su perro representa algo profundo en su vida. En una entrevista pasada confesó que no tiene hijos, pero que Bobby le enseñó lo que significa cuidar de otro ser, asumir responsabilidad y pensar más allá de uno mismo.

i married my dog for my 50th birthday…

BLESS! pic.twitter.com/1gAosoDz7Y — jenny lewis (@jennylewis) January 10, 2026

Las imágenes de la ceremonia mostraron detalles que se robaron sonrisas en redes sociales: dos pasteles con colores arcoíris, uno celebrando los 50 años de Jenny y otro con la frase “Para bien o para mal, acepto”, mientras los fans reaccionaban entre felicitaciones, bromas y comentarios de amor absoluto por la historia.

No es la primera vez que Bobby Rhubarb es protagonista en la vida artística de Lewis. El perro ya había sido inmortalizado en la canción Puppy and a Truck, lanzada en 2021 y retomada en su álbum Joy All de 2023.

Entre risas, ternura y algo de surrealismo, Jenny Lewis dejó claro que el amor no siempre sigue reglas tradicionales. A veces tiene cuatro patas, cola peluda y te cambia la vida sin pedir permiso.