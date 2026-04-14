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Chofer enfrenta a presunto acosador de una jovencita

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Redacción
Author: Redacción
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Chofer enfrenta a presunto acosador de una jovencita

Un chofer frenó la rutina de golpe cuando fue alertado de algo serio: un hombre estaba siendo señalado por presuntamente acosar a una menor dentro de la unidad.

Y ahí fue donde todo cambió.

El operador no se hizo de la vista gorda. Se levantó, lo confrontó directamente y el ambiente se tensó en segundos. Entre jaloneos y gritos, le exigió al sujeto que diera la cara y se disculpara. El hombre lo negaba, pero la presión no venía solo del chofer. Los pasajeros también empezaron a respaldar la situación.

Ya no era uno contra uno, era todo el camión mirando.

El sujeto, acorralado por la tensión y las miradas, terminó cediendo.

El chofer se surtió una y otra y otra vez al tipo que ya no sentía lo duro sino lo tupido, quien aseguró que, por el altercado, había perdido un diente. Pero el momento ya estaba decidido: el chofer no iba a dejarlo seguir ahí.

Y así, entre reclamos y el ambiente todavía caliente (y después de recibir una dosis de ‘cariño de chofer’), el hombre descendió del vehículo.

El video empezó a circular en redes y estas se encendieron, porque aunque no hay denuncia formal ni identidades confirmadas, la escena deja algo claro: hay situaciones que la gente ya no está dispuesta a ignorar.

Las autoridades recordaron que, ante casos así, los conductores deben proteger a la víctima y pedir al presunto agresor que abandone la unidad, además de contactar a emergencias si es necesario.

Y la pregunta es… ¿habrá aprendido la lección?

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Fernanda Familiar

Es la voz de México con más de 30 años de trayectoria. Conductora del programa ¡Qué tal Fernanda!, autora de tres bestsellers y activista y conferencista.

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