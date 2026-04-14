Chofer enfrenta a presunto acosador de una jovencita

Un chofer frenó la rutina de golpe cuando fue alertado de algo serio: un hombre estaba siendo señalado por presuntamente acosar a una menor dentro de la unidad.

Y ahí fue donde todo cambió.

El operador no se hizo de la vista gorda. Se levantó, lo confrontó directamente y el ambiente se tensó en segundos. Entre jaloneos y gritos, le exigió al sujeto que diera la cara y se disculpara. El hombre lo negaba, pero la presión no venía solo del chofer. Los pasajeros también empezaron a respaldar la situación.

Ya no era uno contra uno, era todo el camión mirando.

El sujeto, acorralado por la tensión y las miradas, terminó cediendo.

El chofer se surtió una y otra y otra vez al tipo que ya no sentía lo duro sino lo tupido, quien aseguró que, por el altercado, había perdido un diente. Pero el momento ya estaba decidido: el chofer no iba a dejarlo seguir ahí.

¿Lección aprendida?

En Zapotlán el Grande, Jalisco, un chofer de transporte público retiró por la fuerza a un hombre señalado por presunto acoso contra una menor. El conductor "educó" al sujeto antes de bajarlo de la unidad tras las denuncias de los pasajeros. pic.twitter.com/q0KnmXlEQf — DK 1250 (@dk1250) April 12, 2026

Y así, entre reclamos y el ambiente todavía caliente (y después de recibir una dosis de ‘cariño de chofer’), el hombre descendió del vehículo.

El video empezó a circular en redes y estas se encendieron, porque aunque no hay denuncia formal ni identidades confirmadas, la escena deja algo claro: hay situaciones que la gente ya no está dispuesta a ignorar.

Las autoridades recordaron que, ante casos así, los conductores deben proteger a la víctima y pedir al presunto agresor que abandone la unidad, además de contactar a emergencias si es necesario.

Y la pregunta es… ¿habrá aprendido la lección?