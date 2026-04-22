El actor Ricardo de Pascual falleció a los 85 años, dejando atrás una carrera que acompañó a generaciones enteras frente a la televisión. La noticia se confirmó la madrugada del 21 de abril, cuando la Asociación Nacional de Actores compartió el mensaje que nadie quería leer.

Y sí, quizá su nombre no siempre estaba en letras grandes, pero su rostro era imposible de ignorar.

La Asociación Nacional de Actores lamenta el sensible fallecimiento de nuestro compañero Ricardo de Pascual @ricardodepascual . Nuestro más sentido pésame a familiares, amistades y colegas. QEPD. pic.twitter.com/OV5wL4rBzd — Asociación Nacional de Actores (@andactores) April 21, 2026

Formó parte del universo de Roberto Gómez Bolaños, participando en programas icónicos como El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado, donde dejó momentos que hoy siguen vivos en la memoria colectiva. También apareció en producciones más recientes como Vecinos y La familia P. Luche, demostrando que su talento no tenía fecha de caducidad.

Pero detrás de las risas había una batalla silenciosa.

Durante años enfrentó la Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, consecuencia (según él mismo confesó) de décadas fumando hasta tres cajetillas al día. La situación se complicó tras el COVID-19, afectando aún más su salud. Aun así, nunca soltó lo que más amaba.

“El trabajo me da vida”, decía.

Y lo cumplió hasta el final.

Porque más allá de los personajes, Ricardo de Pascual fue parte de una generación que construyó el humor que hoy sigue marcando a México. De esos actores que no necesitan protagonizar todo… para quedarse en todos.

Hoy se va uno de esos rostros que no hacían ruido… pero hacían historia.