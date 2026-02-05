La Secretaría de Igualdad e Inclusión anunció la realización del III Foro ESG Nuevo León: Innovación como motor de Igualdad e Inclusión, un encuentro que busca posicionar la sostenibilidad social como una palanca real de crecimiento, competitividad y generación de valor para las empresas.

La titular de la dependencia, Martha Herrera, informó que el Foro forma parte de una estrategia estatal para vincular el desarrollo económico con la política social, a través de un modelo de colaboración público-privada que hoy articula a 159 empresas, impulsa más de 300 proyectos y beneficia a más de 550 mil personas en Nuevo León.

El Foro ESG Nuevo León es el único evento en México impulsado por un gobierno estatal enfocado en acompañar a las empresas en la integración del componente social de los criterios ESG como un factor estratégico para su crecimiento y posicionamiento en mercados cada vez más exigentes.

Desde la Secretaría de Igualdad e Inclusión se ha consolidado un modelo de alianzas estratégicas que reconoce a las empresas como actores clave del desarrollo social, generando sinergias que permiten traducir el compromiso social en impacto medible, valor reputacional y ventajas competitivas.

Durante el evento se abordarán temas relacionados con el incremento de la valuación empresarial a partir de criterios ESG, la innovación aplicada a proyectos de impacto social, los nuevos esquemas de financiamiento con propósito y el uso responsable de la inteligencia artificial en estrategias de sostenibilidad.

El Foro será un espacio gratuito, abierto e inclusivo, diseñado para que empresas de todos los tamaños accedan a herramientas prácticas, información estratégica y casos reales que faciliten la integración de la sostenibilidad social en sus modelos de negocio y cadenas de suministro, en línea con los estándares internacionales.

En este contexto, la academia participa como un aliado estratégico en la formación de capacidades para la sostenibilidad y la competitividad global. Al respecto, Miguel Treviño, director de la Sede Monterrey de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, subrayó la importancia de la innovación y el desarrollo de liderazgo para enfrentar los retos del entorno económico actual.

Como parte de las actividades del Foro, se realizará el lanzamiento de un curso en línea gratuito para el cálculo del Retorno Social de la Inversión (SROI), que permitirá a empresas y organizaciones medir, gestionar y comunicar su impacto social conforme a estándares internacionales.

Uno de los momentos centrales será la presentación de resultados y la entrega del Premio Igualdad e Inclusión Corporativa 2025, un esquema de acompañamiento basado en el análisis de 16 certificaciones y estándares internacionales, que actualmente reconoce a 26 empresas y organizaciones de distintos tamaños y sectores.

Desde el sector privado, representantes empresariales destacaron que las alianzas estratégicas entre gobierno, academia y empresas permiten convertir la sostenibilidad social en valor económico y ventajas competitivas sostenibles en el tiempo.

Con la realización de este Foro, la Secretaría de Igualdad e Inclusión reafirma que la innovación con enfoque social puede integrarse como una estrategia de negocio, fortaleciendo el desarrollo económico, la competitividad empresarial y el bienestar de la población en Nuevo León.

Para más información o registro gratuito, se puede consultar el sitio www.foroesgnuevoleon.com.