REM Investments busca posicionarse en Madrid como consultora boutique de «relocation premium»

La firma REM Investments se presenta en Madrid como una consultora boutique especializada en servicios de relocation premium en España, con una oferta dirigida a individuos de alto perfil y a empresas que buscan instalarse en el país con acompañamiento integral. Según su presentación corporativa, su propuesta se centra en gestionar la transición completa del cliente, desde la planeación legal y financiera hasta la resolución de necesidades cotidianas.

La empresa sostiene que su modelo de trabajo parte de planes hechos a la medida, gestión de principio a fin, ahorro de tiempo y acompañamiento experto para la toma de decisiones. Dentro de su discurso comercial, insiste en que cada caso se atiende de forma personalizada y con foco en resultados de largo plazo.

Una firma que busca resolver desde trámites hasta instalación operativa

Para clientes individuales, REM Investments ofrece asesoría legal y fiscal, apoyo en trámites como NIE, residencia, visados y Beckham Law, además de consultoría inmobiliaria para compra o renta de propiedades. También suma servicios de concierge vinculados con la vida diaria en Madrid, como inscripción escolar, búsqueda de niñera, seguros de salud, atención médica, adquisición de automóvil y apertura de cuentas bancarias. A ello añade servicios de inversión más allá del sector inmobiliario.

En el frente corporativo, la firma amplía su oferta a la reubicación de empleados, constitución de empresas en España, apoyo notarial, búsqueda de vivienda para colaboradores, acompañamiento familiar y médico, onboarding bancario y un servicio de “Business Landing 360” con conexiones a agencias de branding, marketing, logística y distribución. La idea que proyecta el documento es que las compañías puedan concentrarse en crecer mientras REM absorbe la carga administrativa y operativa de la llegada al país.

La presentación también destaca una red de alianzas estratégicas que, según la firma, respalda su capacidad de ejecución. Entre los datos que presume aparecen más de 200 propiedades de lujo en zonas premium de Madrid, más de 10 escuelas, más de 10 concesionarias, más de 3 bancos en España, más de 3 despachos legales, más de 5 socios inmobiliarios y 3 vehículos de inversión.

Como parte de su posicionamiento, REM Investments incluye casos de éxito con los que busca reforzar su propuesta de valor: obtención de NIE en menos de tres días, contratación de niñera en 48 horas, búsqueda de vivienda en una semana y constitución de una empresa extranjera en España en un plazo acelerado. Con ello, la firma intenta colocarse en un nicho donde el valor está en concentrar servicios, reducir fricción y facilitar la instalación de personas y negocios en Madrid.