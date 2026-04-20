MC toma protesta a Círculos Ciudadanos de Monterrey

Movimiento Ciudadano tomó protesta este fin de semana a más de mil 500 integrantes de sus Círculos Ciudadanos en Monterrey, en un acto celebrado en Pabellón M y encabezado por Martha Herrera González, coordinadora operativa municipal de MC en la capital regia. Al evento acudieron también Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional del partido; Dante Delgado, presidente de la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos; Baltazar Martínez, coordinador estatal en Nuevo León; el gobernador Samuel García Sepúlveda, y el senador Luis Donaldo Colosio Riojas.

El mensaje oficial fue que esta estructura servirá para fortalecer la presencia territorial del partido y atender problemáticas locales desde las colonias. Según la dirigencia emecista, los círculos estarán desplegados en las 757 secciones electorales de Monterrey, con la intención de sostener contacto permanente con la ciudadanía y consolidar trabajo de base.

El acto ciudadano también tuvo lectura electoral

Aunque MC presentó la jornada como un ejercicio de organización social, el movimiento tuvo una lectura política evidente. La propia cobertura local y columnas políticas en Monterrey lo interpretaron como un espaldarazo a Martha Herrera rumbo a la contienda por la alcaldía en 2027, especialmente después de su salida de la Secretaría de Igualdad e Inclusión del gobierno estatal.

En el evento, Jorge Álvarez Máynez afirmó que “Martha Herrera está aquí para darle su tiempo a la ciudad de sus amores”, mientras que la propia dirigente sostuvo que Monterrey es ya “el municipio con más círculos ciudadanos organizados en el país”. El tono dejó claro que la toma de protesta fue, además de una activación partidista, una pieza de posicionamiento para la exfuncionaria estatal.

MC acelera su estructura en una plaza clave

Monterrey se ha convertido en una plaza estratégica para Movimiento Ciudadano, y el despliegue de esta red territorial confirma que el partido ya entró en fase de preparación política anticipada. La presencia simultánea de la dirigencia nacional, del gobernador y de figuras del emecismo local mostró que el objetivo no era únicamente tomar protesta a simpatizantes, sino mandar una señal de fuerza interna y de control sobre la ruta hacia 2027.

El acto en Monterrey ocurre además en un momento en que MC busca ganar visibilidad nacional con nuevas campañas públicas y propuestas político-electorales, en una estrategia más amplia para posicionarse como alternativa rumbo a los próximos procesos. En Nuevo León, ese reacomodo ya tiene nombre, territorio y operación en marcha.