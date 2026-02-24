El Comité Olímpico Mexicano (COM) anunció la incorporación de Mazda Motor Corporation, a través de Mazda de México, como patrocinador oficial durante el ciclo olímpico que culminará en los Juegos Olímpicos de Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La alianza busca fortalecer la preparación de la delegación mexicana rumbo a la máxima justa deportiva, mediante el respaldo estratégico de una marca global de origen japonés con presencia manufacturera en México.

Mazda, reconocida por su enfoque en innovación y calidad, produce vehículos en territorio nacional, generando empleos y desarrollo industrial. Con este patrocinio, la empresa amplía su compromiso en el país al respaldar directamente el deporte de alto rendimiento.

Miguel Barbeyto, presidente y CEO de Mazda de México y director de Nuevos Mercados en América Latina, destacó que valores como disciplina, resiliencia y entrega conectan a la marca con el espíritu deportivo. Señaló que apoyar a los atletas olímpicos representa respaldar “lo mejor que tenemos en nuestro país, que es la gente”.

El ciclo rumbo a Los Ángeles 2028 implica planeación, inversión y acompañamiento constante. En este contexto, la incorporación de Mazda permitirá reforzar programas de preparación, logística y apoyo integral para las y los deportistas mexicanos.

Para el Comité Olímpico Mexicano, la alianza también simboliza el fortalecimiento de los lazos entre México y Japón, naciones que comparten valores como el respeto, la innovación y el trabajo constante.

Con este acuerdo, el COM reafirma su estrategia de colaboración con la iniciativa privada para consolidar un proyecto deportivo sostenible que impulse a la delegación nacional a buscar resultados históricos en Los Ángeles 2028.