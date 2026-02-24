La FIFA solicitó oficialmente al Gobierno de México informes detallados sobre la situación de seguridad en el país, luego de la ola de violencia y narcobloqueos registrada tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

El organismo rector del futbol mundial encendió alertas a pocos meses de la Copa Mundial de la FIFA 2026, ya que Guadalajara será una de las sedes del torneo y también albergará partidos del repechaje intercontinental.

Qué está revisando FIFA

De acuerdo con la información, la FIFA pidió reportes sobre la situación de seguridad que afectó a 20 estados del país, con especial atención en Guadalajara, Jalisco. Desde FIFA México se enviaron documentos internos a la sede en Zúrich, Suiza, donde se hizo una recopilación de los hechos ocurridos entre el 22 y 23 de febrero.

🚨🚨🚨 Pese a la violencia desatada tras el abatimiento de El Mencho, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que existen condiciones para la realización del Mundial 2026 en México.



La mandataria afirmó que "no hay riesgo" para el evento y sostuvo que el país cuenta con la…

En el organismo se analiza la posibilidad de sostener una reunión extraordinaria con los organizadores locales del Mundial, particularmente con la sede de Guadalajara.

Hasta el momento, según fuentes cercanas al Gobierno federal, no existe ninguna señal que ponga en riesgo a México como sede del Mundial 2026 ni de los partidos de repechaje que se disputarán en Guadalajara y Monterrey.

Repechaje y partidos confirmados

Guadalajara y Monterrey iniciarán actividad rumbo al Mundial en la fecha FIFA de marzo con el repechaje intercontinental.

En Guadalajara competirán Nueva Caledonia, Jamaica y República del Congo por un boleto a la fase final.

En Monterrey participarán Surinam, Bolivia e Irak en busca de su pase.

Actualmente, en Guadalajara permanece una alerta roja de seguridad emitida por el Gobierno estatal, lo que provocó suspensión de clases y algunas actividades como medida preventiva.

Además del repechaje, Guadalajara tiene asignados cuatro partidos del Mundial 2026, Monterrey otros cuatro y la Ciudad de México cinco, incluida la inauguración. Hasta ahora, la planeación del torneo continúa conforme a lo previsto.