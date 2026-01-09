Una fuerte explosión sacudió la mañana de este viernes 9 de enero un edificio habitacional ubicado en la colonia Paseos de Taxqueña, en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México. El estallido dejó personas lesionadas, daños estructurales severos y obligó al acordonamiento de la zona mientras las autoridades realizan peritajes.

Vecinos alertaron a los servicios de emergencia tras escuchar una detonación dentro de la unidad habitacional. Al lugar acudieron elementos de Protección Civil, paramédicos, bomberos y personal de la Fiscalía capitalina.

Personas heridas y daños estructurales

Myriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX, informó que cinco personas resultaron lesionadas, dos de ellas trasladadas a un hospital para su atención médica.

La funcionaria confirmó que el edificio presenta afectaciones estructurales graves, por lo que comenzaron las revisiones técnicas para determinar si el inmueble puede seguir siendo habitado o si será necesario desalojarlo de manera definitiva.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran daños visibles en los cinco niveles del edificio, con afectaciones más severas en el tercer piso. También se reportaron daños en viviendas aledañas.

🚨💥 Explota departamento en Taxqueña CDMX; reportan varios destrozos.@jagarciae se encuentra en el lugar de los hechos para narrar lo ocurrido, en la Primera Emisión con @beltrandelrio. #ImagenInforma | #ImagenRadio pic.twitter.com/PzFcXtUScR — Imagen Radio (@Imagen_Mx) January 9, 2026

¿Qué provocó la explosión?

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, la principal línea de investigación apunta a una fuga de gas con acumulación dentro de un departamento, lo que habría detonado la explosión.

Protección Civil señaló que, de manera preliminar, el tercer piso del edificio es el punto con mayor daño, por lo que se presume que ahí se originó el incidente. Hasta el momento no se ha confirmado si la fuga se debió a una falla en la instalación interna o en el suministro.

Las investigaciones continúan para determinar con precisión el origen del escape y deslindar responsabilidades.

“Se ve que la estructura voló”, relata un vecino

Alberto Cárdenas, vecino de la zona, narró que el estallido fue de gran magnitud y que parte del edificio colapsó.

“Se ve que la estructura voló, sobre todo el tercer piso. Mi hermana vive ahí. Afortunadamente está bien, pero a dos vecinos se los llevaron en ambulancia”, relató.

La alcaldía Coyoacán informó que la zona permanecerá cerrada mientras se realizan las evaluaciones de seguridad y se descarta cualquier riesgo adicional para los habitantes.