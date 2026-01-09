La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó este viernes 9 de enero de 2026 la Fase I de contingencia ambiental en la Ciudad de México y el Estado de México debido a la mala calidad del aire y altos niveles de ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Como parte de las medidas, se aplicará el Doble Hoy No Circula, con restricciones adicionales a la circulación vehicular en un horario de 5:00 a 22:00 horas, con el objetivo de reducir emisiones contaminantes y proteger la salud de la población.

Este viernes no pueden circular los vehículos con holograma 2. También tienen restricción los autos con holograma 1 cuyas placas terminan en 2, 4, 6, 8, 9 o 0. La medida incluye a los vehículos con hologramas 0 y 00 que cuenten con engomado azul y placas terminadas en 9 o 0, así como a los autos sin holograma de verificación, incluidos los foráneos, de demostración, nuevos o con placas con letras.

Además, no pueden circular los vehículos de reparto de gas LP que no cuenten con válvula de desconexión seca. La restricción también aplica para los vehículos de carga local o federal que no estén inscritos en programas de autorregulación, en un horario de 6:00 a 10:00 de la mañana. En el caso de los taxis con hologramas 00, 0, 1 o 2, deberán suspender su circulación de 10:00 de la mañana a 10:00 de la noche, de acuerdo con la terminación de placa.

Durante el Doble Hoy No Circula sí pueden circular los vehículos eléctricos e híbridos, así como los autos destinados a servicios médicos, de emergencia o de seguridad. Las motocicletas también están exentas de la medida, al igual que el transporte público y los servicios urbanos que cuenten con verificación vigente. En el caso de los taxis, podrán circular sin restricción de 5:00 a 10:00 de la mañana, aun cuando después les aplique la medida.

La contingencia ambiental se activó luego de que estaciones de monitoreo registraran concentraciones de ozono de hasta 160 partes por billón, superando los límites permitidos. Las autoridades señalaron que las condiciones meteorológicas, como la baja ventilación atmosférica y las temperaturas elevadas, favorecieron la acumulación de contaminantes.Ante este escenario, se recomendó a la población reducir el uso del automóvil, evitar actividades al aire libre y mantenerse atenta a los avisos oficiales, en caso de que las medidas cambien si mejora la calidad del aire.