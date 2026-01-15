La Ciudad de México lanzó el Mega Reciclatrón 2026, una de las jornadas de acopio de residuos eléctricos y electrónicos más grandes de la capital, con el objetivo de dar alternativas a la gente para que no tiren a la basura aparatos dañados o en desuso y fomentar la cultura del reciclaje responsable.

La campaña, organizada por la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), se realizará en diversos puntos de la ciudad entre enero y febrero de 2026, con atención a la ciudadanía de 09:00 a 16:00 horas en cada sede.

¿Qué residuos eléctricos y electrónicos recibirán?

En el Mega Reciclatrón podrán llevarse diferentes tipos de aparatos y componentes para su manejo ambientalmente adecuado, entre ellos:

Grandes electrodomésticos y electrónicos:

Refrigeradores y congeladores

Lavadoras y secadoras

Hornos y cocinas eléctricas

Microondas

Paneles fotovoltaicos

Grandes impresoras y copiadoras

Equipos de sonido y video

Otros aparatos de gran tamaño

Monitores y pantallas grandes:

Televisores

Pantallas LCD

Monitores

Laptops y notebooks

Pequeños aparatos electrónicos:

Celulares, tablets y cables

Audífonos

Aspiradoras, planchas y microondas

Controles, bocinas y drones

Aparatos deportivos con componentes electrónicos

Equipos de cómputo, impresoras y accesorios pequeños

Pilas y baterías:

Todo tipo de pilas y baterías (AA, AAA, C, botón), así como baterías de laptop, teléfono o incluso de drones (deben presentarse en contenedores resistentes).

Qué no aceptan:

No se recibirán focos ahorradores, lámparas fluorescentes, equipos desarmados o rotos, cableado público ni módems.

Dónde y cuándo puedes llevar tus residuos

El primer Mega Reciclatrón del año será en el Estadio Olímpico Universitario de la UNAM, con fechas iniciales 29 y 30 de enero de 2026. Luego se realizarán jornadas en distintas sedes a lo largo de febrero:

29 y 30 de enero – Estadio Olímpico UNAM

– Estadio Olímpico UNAM 6 y 7 de febrero – Escuela Superior de Educación Física

– Escuela Superior de Educación Física 15 de febrero – Parque Arboledas Pilares

– Parque Arboledas Pilares 26 de febrero – Instituto Mora (sede Poussin)

– Instituto Mora (sede Poussin) 27 y 28 de febrero – Zoológico Los Coyotes

La participación es gratuita y no requiere registro previo: solo acude con tus residuos en buen estado y limpios para que sean canalizados a un manejo adecuado, evitando que terminen contaminando suelo, agua o aire.