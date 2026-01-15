La Ciudad de México lanzó el Mega Reciclatrón 2026, una de las jornadas de acopio de residuos eléctricos y electrónicos más grandes de la capital, con el objetivo de dar alternativas a la gente para que no tiren a la basura aparatos dañados o en desuso y fomentar la cultura del reciclaje responsable.
La campaña, organizada por la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), se realizará en diversos puntos de la ciudad entre enero y febrero de 2026, con atención a la ciudadanía de 09:00 a 16:00 horas en cada sede.
¿Qué residuos eléctricos y electrónicos recibirán?
En el Mega Reciclatrón podrán llevarse diferentes tipos de aparatos y componentes para su manejo ambientalmente adecuado, entre ellos:
Grandes electrodomésticos y electrónicos:
- Refrigeradores y congeladores
- Lavadoras y secadoras
- Hornos y cocinas eléctricas
- Microondas
- Paneles fotovoltaicos
- Grandes impresoras y copiadoras
- Equipos de sonido y video
- Otros aparatos de gran tamaño
Monitores y pantallas grandes:
- Televisores
- Pantallas LCD
- Monitores
- Laptops y notebooks
Pequeños aparatos electrónicos:
- Celulares, tablets y cables
- Audífonos
- Aspiradoras, planchas y microondas
- Controles, bocinas y drones
- Aparatos deportivos con componentes electrónicos
- Equipos de cómputo, impresoras y accesorios pequeños
Pilas y baterías:
Todo tipo de pilas y baterías (AA, AAA, C, botón), así como baterías de laptop, teléfono o incluso de drones (deben presentarse en contenedores resistentes).
Qué no aceptan:
No se recibirán focos ahorradores, lámparas fluorescentes, equipos desarmados o rotos, cableado público ni módems.
Dónde y cuándo puedes llevar tus residuos
El primer Mega Reciclatrón del año será en el Estadio Olímpico Universitario de la UNAM, con fechas iniciales 29 y 30 de enero de 2026. Luego se realizarán jornadas en distintas sedes a lo largo de febrero:
- 29 y 30 de enero – Estadio Olímpico UNAM
- 6 y 7 de febrero – Escuela Superior de Educación Física
- 15 de febrero – Parque Arboledas Pilares
- 26 de febrero – Instituto Mora (sede Poussin)
- 27 y 28 de febrero – Zoológico Los Coyotes
La participación es gratuita y no requiere registro previo: solo acude con tus residuos en buen estado y limpios para que sean canalizados a un manejo adecuado, evitando que terminen contaminando suelo, agua o aire.