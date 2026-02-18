Después de casi nueve años de búsqueda, la historia de Elena Liliette Álvarez López tuvo un desenlace que su madre nunca dejó de temer, pero tampoco dejó de enfrentar. La joven fue localizada sin vida, luego de haber sido reportada como desaparecida en 2017 en la Ciudad de México.

Fue su madre quien confirmó la noticia en una publicación en redes sociales, donde escribió: “Después de 8 años y 7 meses de búsqueda incansable, hoy puedo decir que mi camino como madre buscadora llega a un final que jamás imaginé, pero que necesitaba para poder respirar”.

Elena, de 33 años, fue vista por última vez el 20 de julio de 2017, alrededor de las 7:30 de la mañana. Salió rumbo a su trabajo, pero nunca llegó. Vestía pantalón y chamarra azul claro, botines negros y cinturón de cadena. Desde entonces, comenzó una búsqueda que se extendió por la Ciudad de México y otros estados.

Una búsqueda que no se detuvo

Durante años, su madre se sumó al movimiento de madres buscadoras, recorrió oficinas, levantó la voz ante autoridades y ofreció, junto con la familia, una recompensa de hasta 500 mil pesos para quien aportara información sobre su paradero.

La localización se dio finalmente en Tlaxcala. De acuerdo con la familia, fue una llamada telefónica la que alertó sobre la posible coincidencia de datos en el Servicio Médico Forense de esa entidad. Ahí se encontraba el cuerpo.

“Hoy mi niña ha sido localizada sin vida. No es el regreso que soñé. No es el abrazo que esperé durante tantas noches. Pero al fin vuelve a casa”, escribió la madre.

El caso vuelve a poner sobre la mesa el largo trayecto que enfrentan miles de familias en México cuando una persona desaparece: años de incertidumbre, búsqueda por cuenta propia y respuestas que, en muchos casos, llegan demasiado tarde.