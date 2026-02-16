Nadia López García, pedagoga y poeta indígena, fue nombrada como la nueva titular de Materiales Educativos en la Secretaría de Educación Pública (SEP) a partir de este lunes, en sustitución de Marx Arriaga. La decisión fue anunciada por el secretario de Educación, Mario Delgado, quien destacó la amplia trayectoria académica, literaria y cultural de López García.

Licenciada en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Nadia López García cuenta con una especialización en política educativa, materiales educativos, comunicación educativa y educación intercultural. Su carrera se ha desarrollado tanto a nivel nacional como internacional, y su experiencia abarca la creación de materiales pedagógicos, la formación docente y la promoción de la lectura en contextos diversos.

¿Quién es Nadia López?

Hija de jornaleros agrícolas oaxaqueños y hablante de lengua mixteca (Ñuu Savi), López García creció estudiando en contextos bilingües y multigrado, experiencias que marcaron su vocación por la educación y la defensa de las lenguas originarias. Su obra literaria incluye once libros traducidos a idiomas como inglés, francés, griego, árabe, catalán, hindi, bengalí, italiano, alemán y chino, y ha sido reconocida con premios como el Premio Nacional de la Juventud, Premio Mesoamericano de Poesía Luis Cardoza y Aragón, Premio a la Creación Literaria en Lenguas Originarias Cenzontle, Premio Juventud Ciudad de México y Premio CaSa de Literatura para Niños, entre otros.

Antes de llegar al área de Materiales Educativos de la SEP, Nadia López García se desempeñó como coordinadora nacional de Literatura en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), donde impulsó iniciativas enfocadas en juventudes y diversidades, encuentros nacionales de escritoras indígenas y afromexicanas, y la producción de materiales de lectura de libre acceso. Sus poemas también aparecen publicados en los Libros de Texto Gratuitos (LTG), contribuyendo a la formación literaria y cultural de estudiantes en todo el país.

Con su nombramiento, la SEP destacó que López García aportará su experiencia para fortalecer los contenidos educativos con un enfoque humanista, inclusivo, intercultural y con perspectiva de género, en línea con los principios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM). Su perfil combina sensibilidad pedagógica, compromiso cultural y vocación literaria, cualidades que la posicionan como una pieza clave para la actualización y desarrollo de materiales educativos en México.