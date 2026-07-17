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Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California, arrestado por huachicol

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Redacción
Author: Redacción
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El exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo ha sido arrestado bajo acusaciones de huachicol fiscal y delincuencia organizada. La captura despierta todo tipo de reacciones: desde condenas enérgicas como la del partido pro-Israel SomosMx hasta el reproche panista. «La ley no puede aplicarse con criterios distintos dependiendo de la persona o del partido al que pertenezca», dijeron en un comunicado.

Desde la perspectiva de la Fiscalía General de la República, no hay revancha política sino una investigación de larga data. Las pesquisas iniciaron por Ingemar, empresa fundada por el exgobernador que ofrece servicios portuarios y de dragas. Según informó el secretario Omar García Harfuch este viernes (17/07/2026), la empresa declaraba apenas el 10% del combustible que ingresaba en sus carro-tanques: 10 mil por cada 110 mil de combustible. Esto, según la FGR, para evadir impuestos.

El daño fiscal causado por la presunta red de Ruffo Appel, estima la FGR, es de más de 4 mil millones de pesos.

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Fernanda Familiar

Es la voz de México con más de 30 años de trayectoria. Conductora del programa ¡Qué tal Fernanda!, autora de tres bestsellers y activista y conferencista.

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