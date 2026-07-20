Autodenominado «rey de la masculinidad», Andrew Tate, ha sido arrestado en Florida junto con su hermano Tristan. Ambos son acusados por tráfico humano, abuso sexual y delincuencia organizada.

Tate, quien confiaba en la protección del presidente Donald Trump y celebró su elección con un video en el que anunciaba su mudanza a los EEUU, ha confesado sus crímenes públicamente. En un podcast, por ejemplo, dijo que obligar a mujeres a sostener jornadas de más de 12 horas realizando actos sexuales en internet era esencial para su negocio que, aseguraba, le producía de 300 mil a 600 mil dólares mensuales. Esas cifras despertaron alertas en las autoridades rumanas, que sospechan que el dinero obtenido por Tate era blanqueado a través de bienes raíces.

En febrero de 2025, The Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) informó que el gobierno de Rumania levantó la prohibición de salida que pesaba contra los hermanos Tate tras su arresto en 2022. El mismo día que la Dirección de Investigación sobre Crimen Organizado y Terrorismo (DIICOT por sus siglas en inglés) dio a conocer que la sanción había sido retirada, los Tate utilizaron un jet privado para salir del país hacia Lauderdale, en Florida. Tate, de 39 años, es originario de los Estados Unidos y ciudadano del Reino Unido y la isla pacífica de Vanuatu, cuyo pasaporte obtuvo gracias a una «visa dorada» por la que habría pagado 130 mil dólares estadounidenses.

Aunque asegura tener 7 pasaportes, Andrew Tate nunca ha mencionado de qué países se trata ni las razones por las que ha obtenido esas ciudadanías; en el caso de Vanuatu, no existe evidencia de que su hermano Tristan haya adquirido la ciudadanía también.

Otro reporte de OCCRP, presentado con su socio rumano RISE, muestra la correlación entre los Tate y la cadena de casinos Las Vegas, en Rumania. La empresa, propiedad de Mihăiță y Sorin Doroftei, ambos investigados por crimen organizado en relación con las operaciones de su consorcio DMS. En un podcast, Andrew Tate se refirió a sus socios como «miembros de la mafia»; DMS y The Las Vegas Group aseguraron por su parte que sus lazos con los Tate habían terminado defintivamente.

Tristan y Andrew Tate han negado las acusaciones en Rumania, a pesar de que enfrentan los mismos cargos en el Reino Unido. Mientras tanto, la fiscalía británica ha agregado 38 cargos de tráfico humano mientras la cifra de presuntas víctimas aumentó a 7; además, enfrenta 19 cargos previos entre los que se encuentran «imágenes indecentes de una persona menor de edad y pornografía extrema».