Por primera vez en la historia, un queso mexicano fue incluido en la lista de los mejores quesos del mundo para 2026, elaborada por Culture, The World of Cheese, la publicación especializada más influyente del sector quesero en Estados Unidos.

El reconocimiento coloca a Quesillo Navarro, de Quesos Navarro, junto a quesos de países con una larga tradición quesera como Francia, Italia y Suiza, marcando un momento histórico para la gastronomía mexicana.

El queso mexicano que conquistó a la crítica internacional

El queso distinguido es Quesillo Navarro, originario de Jalisco, un producto elaborado con leche de vaca pasteurizada que obtuvo el primer lugar en su categoría en el American Cheese Society Awards 2025, uno de los certámenes más exigentes del mundo.

En su descripción, la revista Culture destaca que este queso, conocido en muchas regiones como queso Oaxaca, se elabora enrollando una pasta suave e hilada hasta formar una bola similar a un ovillo. El resultado es un queso fácil de deshebrar, con gran capacidad de fundido, textura mantecosa y suave, y un sabor ligeramente salado, ideal para platillos como quesadillas, chiles rellenos y otros platillos de cocina caliente.

Quesos Navarro: tradición, técnica y constancia desde Jalisco

El reconocimiento internacional no es casualidad. Quesos Navarro es una empresa mexicana con una historia marcada por el cuidado del proceso artesanal, el respeto por la materia prima y una búsqueda constante de calidad.

Desde Jalisco, la marca ha perfeccionado técnicas tradicionales de elaboración de quesos mexicanos, apostando por procesos controlados y sabores auténticos. Esa combinación entre tradición y precisión es la que hoy coloca a uno de sus productos entre los mejores quesos del mundo.

Un logro que pone a México en el mapa global del queso

Que un queso mexicano aparezca en la lista de Culture no solo representa un premio para una marca, sino un reconocimiento al potencial quesero de México en un mercado históricamente dominado por Europa.

El Quesillo Navarro no llega como una curiosidad, sino como un producto que compite de tú a tú en calidad, técnica y sabor, demostrando que los quesos mexicanos ya juegan en las grandes ligas.