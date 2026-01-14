La científica mexicana Valeria Palacios fue reconocida con la Medalla Mundial de la Educación 2025, uno de los premios internacionales más importantes en el ámbito educativo, por su trabajo al aplicar inteligencia artificial para resolver problemas ambientales reales.

El reconocimiento destaca el impacto de sus proyectos, enfocados en el uso de tecnologías avanzadas para enfrentar desafíos como la contaminación, la gestión de recursos naturales y la prevención de daños ambientales, combinando ciencia, educación y soluciones prácticas.

El jurado internacional subrayó que el trabajo de Palacios no se queda en el laboratorio, sino que traduce el conocimiento científico en herramientas útiles para comunidades, gobiernos y sistemas educativos.

Inteligencia artificial aplicada al cuidado del medio ambiente

Valeria Palacios ha desarrollado modelos de inteligencia artificial que permiten analizar grandes volúmenes de datos ambientales para detectar patrones, anticipar riesgos y proponer soluciones sostenibles.

Su enfoque busca que la IA no solo sea una tecnología de vanguardia, sino una herramienta accesible para tomar mejores decisiones ambientales, especialmente en regiones vulnerables a los efectos del cambio climático.

El premio reconoce también su labor educativa, al integrar estos desarrollos en programas de formación que acercan la ciencia y la tecnología a estudiantes y comunidades.

Un reconocimiento internacional al talento mexicano

La Medalla Mundial de la Educación se otorga a personas cuyos proyectos generan un impacto positivo a nivel global. En la edición 2025, el trabajo de Valeria Palacios fue destacado por su capacidad de unir innovación tecnológica, educación y responsabilidad ambiental.

El reconocimiento posiciona a México en el mapa internacional de la ciencia aplicada al desarrollo sostenible y refuerza el papel de la inteligencia artificial como aliada en la protección del medio ambiente.